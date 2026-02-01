Voile : Lou-Anne Santelli, reconnue sportive de haut niveau, vise les JO en Australie

Philippe Jammes le Samedi 21 Février 2026 à 18:30

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Si Corneille vivait dans notre 21e siècle, nul doute qu’il aurait pris en exemple Lou-Anne Santelli. Du haut de ses 17 printemps elle navigue aujourd’hui au Pôle France de La Grande Motte et est reconnue Sportive de Haut Niveau. Le talent et la fortune ne faisant pas toujours bon ménage, notre jeune insulaire recherche des sponsors et a ouvert une cagnotte en ligne… Rencontre.