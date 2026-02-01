CorseNetInfos
Le dessin de Battì : "Make Britain... Great Again !"


La rédaction le Samedi 21 Février 2026 à 19:30

Après les récents scandales qui ont de nouveau récemment éclaboussé la famille royale, « Charles aura beaucoup à faire pour redorer le blason familial et redonner sa grandeur au Royaume-Uni », prévient Battì. « Peut-être pourra-t-il adapter le slogan du grand monarque américain qui risque de partager avec lui les remous de la même tempête ! », glisse-t-il.







