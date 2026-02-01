Municipales. À Ajaccio, Charlotte Cesari présente une liste de gauche plurielle

Seule femme tête de liste pour ces municipales à Ajaccio, Charlotte Cesari a présenté sa liste « La gauche unie : A voci di u populu », ce samedi matin au sein de sa permanence.
À cette occasion, elle s’est réjouie de la composition de cette liste qu’elle présente comme le reflet d’une « gauche plurielle », rassemblant des sensibilités diverses afin de permettre, selon elle, à l’ensemble des électeurs de gauche de s’y reconnaître.
Insistant sur une démarche fondée sur le travail et la préparation plutôt que sur la réaction immédiate, Charlotte Cesari affirme que la composition de cette liste est le résultat d’un processus mûri, qu’elle dit porter avec « une grande fierté ».
La liste « La gauche unie : A voci di u populu »
1. Charlotte Cesari, professeure de philosophie, militante associative
2. Marc-Antoine Leroy, assistant d’éducation, candidat NFP aux élections législatives 2024
3. Christelle Caruana, assistante Ressources Humaines
4. Alain Combaret, professeur à l’Université de Corse, ancien conseiller municipal et vice-président de la CAPA
5. Emmanuelle Cervetti, professeure d’éducation musicale
6. Pierre-Ange Muselli Colonna, salarié de La Poste, syndicaliste, ancien candidat aux élections législatives
7. Maroua Ettamymy, agent de sécurité incendie, syndicaliste
8. Jean Marchi, commerçant
9. Fatima Pupponi, assistante administrative dans le secteur social, militante associative
10. François Pieri, responsable administratif
11. Virginie Bisgambiglia, professeure des écoles
12. Jean Christian Padovani, entrepreneur
13. Sara Touiza Ambroggiani, professeure de philosophie, militante associative
14. Raphaël Fosse, étudiant
15. Françoise Forcioli Bartoli, cadre de la fonction publique
16. Nicolas Massimi, technicien traitement de l’eau
17. Lilla Peraldi, architecte stagiaire
18. Pierre-Jean Cervera, retraité EDF, chef d’entreprise
19. Marie Françoise Acquaviva, adjointe administrative hospitalière
20. Gérard Mondoloni, masseur-kinésithérapeute
21. Lucie Sauvan, agent de La Poste, militante associative
22. Lucas Rovelo, commerçant
23. Nathalie Constantini, agent EDF
24. Gérard Gagliardi, professeur d’EPS en retraite, militant syndical
25. Perrine Barron, enseignante,
26. Thomas Rubini, agent territorial
27. François Ehrmann, retraité
28. Philippe Aurus, superviseur système et sécurité, syndicaliste
29. Angelina Pietri Miniconi, photographe
30. Alain De Crescenzo, retraité de la police nationale
31. Christine Party, retraitée militante associative
32. Romain Barres, chargé de communication
33. Maude Dupupet, consultante formatrice en développement durable
34. Jean-Louis Amidei, infirmier retraité, ancien vice-président de la CAPA
35. Nicole Battini, retraitée
36. Serge Gori, éducateur spécialisé
37. Deborah Parot, coordinatrice d’éco production, intermittente du cinema
38. José Mortini, ancien cadre du Parc Naturel Régional de Corse
39. Angèle Mercuri, retraitée
40. Pierre Faure, professeur retraité, militant syndical
41. Françoise Ceccaldi, psychologue
42. Albert Castillo, retraité
43. Anouk Langaney, professeure de lettres
44. Étienne Bastelica, conseiller municipal sortant, ancien président de groupe à la Collectivité Territoriale de Corse
45. Claudine Tomasi, retraitée, militante associative
46. Jean-Marc Ciabrini, directeur de l’IUFM retraité, ancien élu à la Collectivité Territoriale de
Corse
47. Natasha Pimemoff, chef d’établissement retraitée, ancienne vice-présidente de la CAPA
48. Paul-Antoine Luciani, ancien premier adjoint de la ville d’Ajaccio, ancien président de groupe à la Collectivité Territoriale de Corse
49. Dominique Merlenghi, retraitée, militante associative
