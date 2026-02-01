Municipales. À Ajaccio, Charlotte Cesari présente une liste de gauche plurielle

1. Charlotte Cesari, professeure de philosophie, militante associative



2. Marc-Antoine Leroy, assistant d’éducation, candidat NFP aux élections législatives 2024



3. Christelle Caruana, assistante Ressources Humaines



4. Alain Combaret, professeur à l’Université de Corse, ancien conseiller municipal et vice-président de la CAPA



5. Emmanuelle Cervetti, professeure d’éducation musicale



6. Pierre-Ange Muselli Colonna, salarié de La Poste, syndicaliste, ancien candidat aux élections législatives



7. Maroua Ettamymy, agent de sécurité incendie, syndicaliste



8. Jean Marchi, commerçant



9. Fatima Pupponi, assistante administrative dans le secteur social, militante associative



10. François Pieri, responsable administratif



11. Virginie Bisgambiglia, professeure des écoles



12. Jean Christian Padovani, entrepreneur



13. Sara Touiza Ambroggiani, professeure de philosophie, militante associative



14. Raphaël Fosse, étudiant



15. Françoise Forcioli Bartoli, cadre de la fonction publique



16. Nicolas Massimi, technicien traitement de l’eau



17. Lilla Peraldi, architecte stagiaire



18. Pierre-Jean Cervera, retraité EDF, chef d’entreprise



19. Marie Françoise Acquaviva, adjointe administrative hospitalière



20. Gérard Mondoloni, masseur-kinésithérapeute



21. Lucie Sauvan, agent de La Poste, militante associative



22. Lucas Rovelo, commerçant



23. Nathalie Constantini, agent EDF



24. Gérard Gagliardi, professeur d’EPS en retraite, militant syndical



25. Perrine Barron, enseignante,



26. Thomas Rubini, agent territorial



27. François Ehrmann, retraité



28. Philippe Aurus, superviseur système et sécurité, syndicaliste



29. Angelina Pietri Miniconi, photographe



30. Alain De Crescenzo, retraité de la police nationale



31. Christine Party, retraitée militante associative



32. Romain Barres, chargé de communication



33. Maude Dupupet, consultante formatrice en développement durable



34. Jean-Louis Amidei, infirmier retraité, ancien vice-président de la CAPA



35. Nicole Battini, retraitée



36. Serge Gori, éducateur spécialisé



37. Deborah Parot, coordinatrice d’éco production, intermittente du cinema



38. José Mortini, ancien cadre du Parc Naturel Régional de Corse



39. Angèle Mercuri, retraitée



40. Pierre Faure, professeur retraité, militant syndical



41. Françoise Ceccaldi, psychologue



42. Albert Castillo, retraité



43. Anouk Langaney, professeure de lettres



44. Étienne Bastelica, conseiller municipal sortant, ancien président de groupe à la Collectivité Territoriale de Corse



45. Claudine Tomasi, retraitée, militante associative



46. Jean-Marc Ciabrini, directeur de l’IUFM retraité, ancien élu à la Collectivité Territoriale de

Corse



47. Natasha Pimemoff, chef d’établissement retraitée, ancienne vice-présidente de la CAPA



48. Paul-Antoine Luciani, ancien premier adjoint de la ville d’Ajaccio, ancien président de groupe à la Collectivité Territoriale de Corse



49. Dominique Merlenghi, retraitée, militante associative