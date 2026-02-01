U tempu in Corsica
Le soleil règnera en maître sur l’ensemble de l’île ce samedi. Si les températures restent un peu fraiches dans le Centre Corse au cours de la matinée, elles grimperont jusqu’à devenir printanières dans le courant de l’après-midi.
(Photo CNI)