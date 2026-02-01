Loreto di Casinca : l’incendie a parcouru une dizaine d’hectares

(Photo d'illustration - Archives CNI)
Un incendie de sous-bois et de ronciers s’est déclaré sur la commune de Loreto di Casinca, dans le secteur de Penta a Menta, ce vendredi après-midi, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute Corse (SIS 2B).
En fin de journée, le feu « a atteint la crête et a basculé sur le versant Porri », ajoute le SIS 2B en précisant encore qu’il « se trouve actuellement entre deux routes départementales mais reste inaccessible ».
Attisées par « un vent changeant », les flammes ont parcouru une dizaine d’hectares dans l’après-midi.
Alors que le vent s'est calmé sur le secteur ce vendredi soir, 10 sapeurs-pompiers restent en surveillance sur place.
