Loreto di Casinca : l’incendie a parcouru une dizaine d’hectares


La rédaction le Vendredi 20 Février 2026 à 19:38

Un incendie qui s’est déclaré dans l’après-midi ce vendredi sur la commune de Loreto di Casinca a parcouru une dizaine d’hectares en fin de journée.



(Photo d'illustration - Archives CNI)
Un incendie de sous-bois et de ronciers s’est déclaré sur la commune de Loreto di Casinca, dans le secteur de Penta a Menta, ce vendredi après-midi, indique le Service d’Incendie et de Secours de Haute Corse (SIS 2B).
 
En fin de journée, le feu « a atteint la crête et a basculé sur le versant Porri », ajoute le SIS 2B en précisant encore qu’il « se trouve actuellement entre deux routes départementales mais reste inaccessible ». 
 
Attisées par « un vent changeant », les flammes ont parcouru une dizaine d’hectares dans l’après-midi.
 
Alors que le vent s'est calmé sur le secteur ce vendredi soir, 10 sapeurs-pompiers restent en surveillance sur place. 




