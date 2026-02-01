MSL Volley – Le GFC Ajaccio sombre à Sète (3-0)

CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 20 Février 2026 à 20:48

Le GFC Ajaccio s’est incliné nettement ce vendredi soir à Sète, en match avancé de la 22e journée de Marmara SpikeLigue. Méconnaissables, privés de Patak et Bala, les Ajacciens ont totalement sombré, après avoir perdu la première manche. Toujours lanterne rouge avec 16 points, le GFCA jouera sa survie dans l’élite du volley-ball français samedi prochain lors d’un match capital à Chaumont.



Arago de Sète – GFC Ajaccio : 3-0
Evolution du score : 25-21, 25-15, 25-11
Salle Louis Marty
800 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Arthur Drevot et Olivier Guillet
 
Six de départ
Sète
Worsley (libéro), Van Der Ent, Karlitzek puis Martino Gauchi,Trinidad, Zerba, Schlienger, Marttila puis Capet, entraineur : Fulvio Bertini
 
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Socié, Lacassie, Neto, Talon puis Sambou, Bouallegue, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Le GFC Ajaccio a lourdement chuté vendredi soir sur le parquet de Sète, lors du match avancé de la 22e journée de Marmara SpikeLigue. Diminués par les absences de Patak et Bala, les Ajacciens, méconnaissables, ont rapidement perdu pied après avoir concédé le premier set. (25-21).

Dans les 2e et 3e manches, les Gaziers ont totalement perdu pied comme rarement cette saison (25-15) et (25-11).

Toujours derniers du classement avec 16 points, les joueurs du GFCA joueront leur maintien parmi l’élite du volley français samedi prochain, à l’occasion d’un rendez-vous décisif à Chaumont.




