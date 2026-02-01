MSL Volley – Le GFC Ajaccio sombre à Sète (3-0)

Arago de Sète – GFC Ajaccio : 3-0

Le GFC Ajaccio a lourdement chuté vendredi soir sur le parquet de Sète, lors du match avancé de la 22e journée de Marmara SpikeLigue. Diminués par les absences de Patak et Bala, les Ajacciens, méconnaissables, ont rapidement perdu pied après avoir concédé le premier set. (25-21).



Dans les 2

et 3

manches, les Gaziers ont totalement perdu pied comme rarement cette saison (25-15) et (25-11).



Toujours derniers du classement avec 16 points, les joueurs du GFCA joueront leur maintien parmi l’élite du volley français samedi prochain, à l’occasion d’un rendez-vous décisif à Chaumont.