MSL Volley – Le GFC Ajaccio sombre à Sète (3-0)

Arago de Sète – GFC Ajaccio : 3-0Evolution du score : 25-21, 25-15, 25-11
Salle Louis Marty
800 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Arthur Drevot et Olivier Guillet
Six de départ
Sète
Worsley (libéro), Van Der Ent, Karlitzek puis Martino Gauchi,Trinidad, Zerba, Schlienger, Marttila puis Capet, entraineur : Fulvio Bertini
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Socié, Lacassie, Neto, Talon puis Sambou, Bouallegue, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Le GFC Ajaccio a lourdement chuté vendredi soir sur le parquet de Sète, lors du match avancé de la 22e journée de Marmara SpikeLigue. Diminués par les absences de Patak et Bala, les Ajacciens, méconnaissables, ont rapidement perdu pied après avoir concédé le premier set. (25-21).
Dans les 2e et 3e manches, les Gaziers ont totalement perdu pied comme rarement cette saison (25-15) et (25-11).
Toujours derniers du classement avec 16 points, les joueurs du GFCA joueront leur maintien parmi l’élite du volley français samedi prochain, à l’occasion d’un rendez-vous décisif à Chaumont.
