Ligue 2 : Bastia ramène un point de Dunkerque (1-1) mais nourrit encore des regrets

USL Dunkerque 1 – 1 SC Bastia ( mi temps 1 - 1 )

Stade Marcel Tribut. Arbitre : Aurélien Petit.

Buts :

USL Dunkerque : Bardeli (40ème)

SC Bastia : Roncaglia (29ème)

Avertissements :

USL Dunkerque

Sc Bastia : Guevara (56ème)

USL Dunkerque : Niflore, Linguet, Opa Sanganté, Lagae, Mayela, Georgen, Bokele Mputu (Daho 66ème), Sekongo (Sylvestre 78ème), Bardeli, Zossou (Kanté 78ème), Robinet. Entraineur : Albert Sanchez

SC Bastia : Placide, Guevara, Akueson, Roncaglia, Ariss, Meynadier, Boutrah (Vincent 84ème), Eickmayer, Ducrocq, Merghem (Sebas 78ème), Tomi (Zaouai 84ème). Entraineur : Reginal Ray





Le match:

C’est une nouvelle fois avec une défense à cinq que le onze de Réginald Ray s’est présenté face à Dunkerque. Les Bastiais entendaient confirmer les bonnes choses aperçues avec ce dispositif, avec en prime la première titularisation de Medhi Merghem.



Le premier quart d’heure s’est révélé plutôt pauvre en occasions. Dans une entame fermée, la possession et l’initiative étaient nordistes, mais les Bastiais ont fait preuve de solidité défensive et de rigueur au milieu de terrain, fermant les espaces et limitant les possibilités adverses.



Offensivement, la recrue Medhi Merghem s’est montrée la plus entreprenante côté bastiais. Sa tentative lointaine était captée sans difficulté par Mathis Niflore, avant qu’il ne se face remarquer à nouveau dans la surface sur une reprise consécutive à une ouverture d’Amine Boutrah, contrée par un défenseur (25e).



La domination bastiaise finira par être récompensée. Sur un corner joué en deux temps, Amine Boutrah trouvait Anthony Roncaglia dans les six mètres, dont la reprise trompait le portier nordiste (1-0, 29e).



Les hommes de Réginald Ray passaient tout près d’enfoncer le score à la 37e minute, mais la frappe de Medhi Merghem à l’entrée de la surface était détournée de la lucarne par une superbe parade du gardien dunkerquois.

L’avantage bastiais ne durera pas. Sur une action construite côté nordiste, Enzo Bardeli se retrouvait seul au point de penalty et trompait Johny Placide pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 40e).



Juste avant la pause, Zakaria Ariss délivrait un excellent ballon dans la surface, mais la tentative de Tom Meynadier s’envolait à coté des buts nordistes. L’arbitre renvoyait finalement les deux formations aux vestiaires sur le score de 1 à 1.



De retour sur la pelouse, les Bastiais obtenaient rapidement un coup franc à une vingtaine de mètres du but. Tiré par Medhi Merghem, le ballon ne trouvait finalement aucun partenaire dans la surface.



À la 50e minute, sur un contre corse, Merghem servait Amine Boutrah sur la gauche, mais ce dernier ne parvenait pas à inquiéter le gardien nordiste. Dunkerque répliquait immédiatement, et une tête croisée dans la surface inquiétait le gardien bastiais.

Le Sporting passait tout près de reprendre l’avantage lorsque Boutrah, depuis le côté gauche de la surface, voyait sa frappe repoussée par une nouvelle parade de Mathis Niflore.



À la 78e minute, Réginald Ray procédait à un changement en remplaçant Medhi Merghem par Jérémy Sebas, tandis que son homologue effectuait lui aussi plusieurs ajustements.

Deux minutes plus tard, sur une erreur défensive bastiaise, Abou Kanté manquait de tromper Johny Placide d’un lob dans la surface corse. Dans les dernières minutes, Christophe Vincent et Alexandre Zaouali cédaient leur place à Amine Boutrah et Félix Tomi. Le score n’évoluera plus malgré un coup franc à 20m obtenu dans les dernières secondes de la rencontre et tiré par Christophe Vincent.



Au coup de sifflet final, les Bastiais pouvaient avoir des regrets. Le Sporting meritait une nouvelle fois mieux que ce match nul. Le quatrième consécutif, qui empêche toujours le Sporting de quitter son statut de lanterne rouge.



Toujours derniers de Ligue 2 avec 18 points, les hommes de Réginald Ray reviennent toutefois à hauteur de Laval et restent à quatre longueurs du barragiste amiénois, qui affrontera Reims ce samedi, tout comme Laval, en déplacement à Saint-Étienne.