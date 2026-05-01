CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marc Serra, commerçant historique de Propriano 20/05/2026 ​L’Ajaccien Ghjuvà Lucchinacci publie le premier manga créé en Corse 17/05/2026 Rome, une parenthèse entre histoire et racines corses 17/05/2026 Pour ses 20 ans, la Marie-Do invite les Corses à co-créer sa mascotte 17/05/2026

Le SC Bastia et la nouvelle Ligue 3 : ce qui attend le club corse dès le mois d’août si…


le Dimanche 17 Mai 2026 à 16:32

Relégué de Ligue 2 après une saison marquée par l’instabilité sportive et des résultats insuffisants, le SC Bastia va découvrir dès août 2026 le nouveau championnat professionnel de Ligue 3 mis en place par la Fédération française de football. Nouveau format, diffusion télévisée renforcée, play-offs d’accession et contraintes financières inédites : le club bastiais entrera dans un paysage totalement remanié du football français, à moins que la DNCG…



Le SC Bastia et la nouvelle Ligue 3 : ce qui attend le club corse dès le mois d’août si…
La Fédération française de football a donc officialisé la création de la Ligue 3 professionnelle, appelée à remplacer l’actuel championnat National à partir de la saison 2026-2027. La compétition réunira 18 clubs, avec 34 journées en matches aller-retour. La FFF annonce un lancement le samedi 8 août 2026, tandis que la diffusion débutera dès le jeudi 6 août avec l’affiche d’ouverture sur Ligue 1+
  Sur le plan sportif, les deux premiers seront directement promus en Ligue 2. Les clubs classés de la 3e à la 6e place disputeront des play-offs ; le vainqueur affrontera le 16e de Ligue 2 en barrage aller-retour. Les trois derniers descendront dans la division inférieure. À compter de 2026-2027, l’actuel National 2 deviendra National 1 et l’actuel National 3 deviendra National 2.

La FFF prévoit un budget de 12,3 millions d’euros pour cette Ligue 3, dont 70 % redistribués directement aux clubs. L’aide maximale pourra atteindre 450 000 euros par club, sous conditions liées à la Licence Club FFF.


Côté diffusion, Ligue 1+ retransmettra l’intégralité des 309 rencontres, saison régulière et play-offs compris, en exclusivité pendant trois saisons. Chaque journée s’ouvrira le jeudi à 20h45 avec une affiche principale, puis les huit autres matches seront diffusés le samedi à 15 heures, avec un multiplex et un canal dédié par rencontre.


La Ligue 3 servira aussi de terrain d’expérimentation. Le Football Video Support, version allégée de la VAR, permettra aux entraîneurs de demander deux vérifications vidéo par match. À partir de 2027-2028, la FFF prévoit également de nouveaux mécanismes de régulation financière, une limitation des effectifs sous contrat fédéral et l’interdiction progressive des terrains synthétiques au profit de pelouses naturelles ou hybrides.

Alors le SC Bastia sera t-il lui aussi de cette nouvelle aventure ?
On saura cela dans quelques jours quand toutes les compétitions seront terminées et quand la Dncg (Direction nationale du contrôle de gestion) de la Ligue de football professionnel aura passé au peigne fin les finances de tous nos clubs.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos