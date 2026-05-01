Le SC Bastia et la nouvelle Ligue 3 : ce qui attend le club corse dès le mois d’août si…

La Fédération française de football a donc officialisé la création de la Ligue 3 professionnelle, appelée à remplacer l’actuel championnat National à partir de la saison 2026-2027. La compétition réunira 18 clubs, avec 34 journées en matches aller-retour. La FFF annonce un lancement le samedi 8 août 2026, tandis que la diffusion débutera dès le jeudi 6 août avec l’affiche d’ouverture sur Ligue 1+

Sur le plan sportif, les deux premiers seront directement promus en Ligue 2. Les clubs classés de la 3e à la 6e place disputeront des play-offs ; le vainqueur affrontera le 16e de Ligue 2 en barrage aller-retour. Les trois derniers descendront dans la division inférieure. À compter de 2026-2027, l’actuel National 2 deviendra National 1 et l’actuel National 3 deviendra National 2.



La FFF prévoit un budget de 12,3 millions d’euros pour cette Ligue 3, dont 70 % redistribués directement aux clubs. L’aide maximale pourra atteindre 450 000 euros par club, sous conditions liées à la Licence Club FFF.





Côté diffusion, Ligue 1+ retransmettra l’intégralité des 309 rencontres, saison régulière et play-offs compris, en exclusivité pendant trois saisons. Chaque journée s’ouvrira le jeudi à 20h45 avec une affiche principale, puis les huit autres matches seront diffusés le samedi à 15 heures, avec un multiplex et un canal dédié par rencontre.





La Ligue 3 servira aussi de terrain d’expérimentation. Le Football Video Support, version allégée de la VAR, permettra aux entraîneurs de demander deux vérifications vidéo par match. À partir de 2027-2028, la FFF prévoit également de nouveaux mécanismes de régulation financière, une limitation des effectifs sous contrat fédéral et l’interdiction progressive des terrains synthétiques au profit de pelouses naturelles ou hybrides.



Alors le SC Bastia sera t-il lui aussi de cette nouvelle aventure ?

On saura cela dans quelques jours quand toutes les compétitions seront terminées et quand la Dncg (Direction nationale du contrôle de gestion) de la Ligue de football professionnel aura passé au peigne fin les finances de tous nos clubs.