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Un requin mako échoué à Santa-Maria-Poghju


La rédaction le Samedi 16 Mai 2026 à 20:10

Un requin mako (Isurus oxyrinchus) s’est échoué ce samedi à l’embouchure du Buccatoghju, sur la commune de Santa-Maria-Poghju, en Costa Verde. L’information a été transmise par le CROSS Méditerranée et relayée par Cathy Cesarini du "Corsica Groupe de Recherche sur les Requins de Méditerranée"



Un requin mako échoué à Santa-Maria-Poghju
L’animal, aussi appelé requin-taupe bleu, est une espèce pélagique qui peut occasionnellement fréquenter les eaux côtières. Sa présence près du rivage reste inhabituelle. En Méditerranée, le mako est considéré comme une espèce menacée, notamment en raison de la pression de pêche.
À ce stade, les circonstances de l’échouage ne sont pas connues. Les autorités rappellent qu’il ne faut pas toucher l’animal et qu’il convient de signaler ce type d’observation aux services compétents.





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