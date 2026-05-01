Un requin mako échoué à Santa-Maria-Poghju

L’animal, aussi appelé requin-taupe bleu, est une espèce pélagique qui peut occasionnellement fréquenter les eaux côtières. Sa présence près du rivage reste inhabituelle. En Méditerranée, le mako est considéré comme une espèce menacée, notamment en raison de la pression de pêche.

À ce stade, les circonstances de l’échouage ne sont pas connues. Les autorités rappellent qu’il ne faut pas toucher l’animal et qu’il convient de signaler ce type d’observation aux services compétents.