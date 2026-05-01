Bastia - Avec « Museum », Arte & Via transforme la scène en véritable galerie vivante

(Photos Gérard Baldocchi)

Intitulé « Museum », ce spectacle imaginé par Vanessa Tristani et Alisson Albertini a plongé le public dans un univers où l’art, la danse et l’émotion ne faisaient plus qu’un.Sur scène, plus de 200 élèves et 32 adultes ont fait voyager les spectateurs à travers des tableaux inspirés des plus grandes formes d’art. Peinture, sculpture, émotion, abstraction ou encore histoire de l’art se sont succédé dans une mise en scène spectaculaire mêlant danse classique, contemporain, jazz et hip-hop.Les projections monumentales, les jeux de lumières et les costumes aux couleurs flamboyantes ont donné vie à un spectacle aussi esthétique qu’émouvant. Chaque chorégraphie semblait devenir une œuvre en mouvement. Certaines scènes rendaient hommage à des artistes iconiques comme Van Gogh, d’autres invitaient le public dans des univers plus modernes, abstraits ou profondément symboliques.Tout au long de la soirée, des citations sur l’art et la création étaient projetées sur écran, venant renforcer la dimension poétique du spectacle. « L’art est une main tendue dans l’obscurité » ou encore « La peinture est la découverte de soi » accompagnaient les danseurs dans cette immersion artistique hors du temps.Des plus petits aux groupes avancés, tous ont offert une prestation saluée par un public conquis. Entre délicatesse des tableaux classiques, puissance du contemporain et énergie du hip-hop, « Museum » aura démontré une nouvelle fois la richesse artistique et la créativité d’Arte & Via.Bien plus qu’un gala de danse, ce spectacle aura proposé une véritable expérience sensorielle, où chaque tableau racontait une histoire et où chaque mouvement devenait une émotion.La salle de spectacle du Centre culturel Alb’Oru peut accueillir environ 312 places assises , ce sont donc environ 600 spectateurs qui ce sont déplacés sur les deux soirs. Les places se sont vendues en quelques heures dès leur mise en vente.