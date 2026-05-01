Prunelli-di-Fiumorbo - Un tracteur et un broyeur détruits par un incendie

Les secours ont été alertés peu avant 7 heures ce samedi 16 mai. Les deux engins agricoles ont été découverts entièrement ravagés par les flammes.
Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a confirmé l’ouverture d’une enquête confiée à la brigade de recherches de Ghisonaccia.
L’exploitation touchée appartient à François Sisti, surnommé « Tottò », figure connue du monde agricole dans la région apparenté à Charles Sisti, dont le hangar avait été incendié l'an dernier à la même époque..
Après cet incendie, plusieurs réactions de soutien ont été exprimées. Le président de la Chambre d’agriculture de Corse et maire de Patrimonio, Jean-Baptiste Arena, a adressé son soutien à la famille Sisti ainsi qu’à « l’ensemble des agriculteurs ».
Le mouvement Partitu di a Nazione Corsa (PNC) a également réagi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Sustegnu à Tottò Sisti è à so famiglia », exprimant sa solidarité avec l’exploitant agricole et, plus largement, avec le monde agricole corse.
Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a confirmé l’ouverture d’une enquête confiée à la brigade de recherches de Ghisonaccia.
L’exploitation touchée appartient à François Sisti, surnommé « Tottò », figure connue du monde agricole dans la région apparenté à Charles Sisti, dont le hangar avait été incendié l'an dernier à la même époque..
Après cet incendie, plusieurs réactions de soutien ont été exprimées. Le président de la Chambre d’agriculture de Corse et maire de Patrimonio, Jean-Baptiste Arena, a adressé son soutien à la famille Sisti ainsi qu’à « l’ensemble des agriculteurs ».
Le mouvement Partitu di a Nazione Corsa (PNC) a également réagi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Sustegnu à Tottò Sisti è à so famiglia », exprimant sa solidarité avec l’exploitant agricole et, plus largement, avec le monde agricole corse.
PNC : "𝗦𝘂𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝘂 à 𝗧𝗼𝘁𝘁ò 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗶 è 𝗮 𝘀𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 !"
"Stanotte un incendiu criminale hà brusgiatu u trattore d’un pastore in piazza à u so stazzu.
Di pettu à st’indegna malfatta, eccuci davant’à un custattu dramaticu è simule à tant’altri custatti d’una Corsica chì piglia fondu.
Ùn basteranu più cumunicati o reazzione sindicale, pulitiche, assuciative o puru individuale per palisà o parà u peghju chì s’inceppa quì pianu pianu oghje ghjornu.
Intantu, eccu ciò ch’ellu ferma di u stantapane d’un pastore, in pede à u so baraccone.
Quì, s’é u focu si rode a terra è u travagliu di l’omi, oramai si brusgia l’ultime cuscenze ritte d’una civilisazione paisana.U Partitu di a Nazione Corsa porghje u so sustegnu fraternu à Tottò Sisti è à tutti i soi è si tene fermu à fiancu soiu.
Curagiu, fede è forza o amichi, è animu per cuntinuà !"
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