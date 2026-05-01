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SNSM - Sauvetage en pleine nuit dans le golfe de Porto-Vecchio


GAP le Samedi 16 Mai 2026 à 14:27

Samedi à 3h49, la la SNSM de Porto Vecchio a été déclenchée pour une annexe ayant chaviré, dans le golfe, avec deux personnes à son bord.



(https://www.facebook.com/SNSMportovecchioOfficiel-
(https://www.facebook.com/SNSMportovecchioOfficiel-
Le semi rigide de la station SNSM de Porto Vecchio a appareillé à 4 heures avec à son bord Victor Sauge patron de la station, Francis Maury infirmier, deux nageurs de bord Jérémy Gugliemi et Gregory Dulcy, ainsi que José Veiga équipier secouriste. 
La SNSM était accompagnée par une équipe de pompiers. 
Les deux personnes ont été retrouvées à 4h10 sur l’annexe chavirée en état d’hypothermie avancée.  Ils ont été pris en charge par les pompiers de Porto Vecchio. L’une des victimes a été transportée vers la clinique de l’Ospedale, la seconde personne a pu être ramenée à bord de son propre bateau. 
C’était la seconde intervention en 24 heures pour la SNSM de Porto-Vecchio, à la suite de la mise en sécurité d’un voilier en avarie moteur et voile vers 12h30 avec deux personnes à bord choquées. 




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