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Le ferry Moby Kiss maintenu à quai à Bastia après un contrôle de sécurité


La rédaction le Vendredi 15 Mai 2026 à 22:32

Le ferry Moby Kiss, exploité par la compagnie italienne Moby Lines, est immobilisé deîuis jeudi dans le port de Bastia après un contrôle technique réalisé par les services de sécurité maritime.



Le ferry Moby Kiss maintenu à quai à Bastia après un contrôle de sécurité
L’inspection, menée mercredi, a mis en évidence plusieurs anomalies techniques et défauts de conformité à bord du navire. Parmi les points relevés figureraient notamment des problèmes sur un équipement de pompage ainsi que d’autres éléments liés aux normes de sécurité imposées pour l’exploitation du ferry.
À l’issue de cette vérification, les autorités ont décidé de suspendre temporairement l’autorisation de navigation du bâtiment jusqu’à la réalisation des réparations et contrôles nécessaires.
Construit au milieu des années 1970, le Moby Kiss devait reprendre cette semaine les rotations entre Livourne et Bastia dans le cadre de la saison estivale. Son immobilisation intervient donc au moment du lancement du programme d’été de la compagnie.
Aucune date de remise en service n’a été annoncée pour le moment. La durée de l’arrêt dépendra des interventions techniques et de la validation des autorités compétentes avant un éventuel retour en exploitation.
Selon plusieurs informations concordantes, des solutions alternatives auraient été proposées aux passagers concernés afin d’assurer la continuité des traversées entre la Corse et l’Italie.




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