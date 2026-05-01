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Tourisme : le GHR-Corsica alerte sur une « crise » sans précédent


La rédaction le Vendredi 15 Mai 2026 à 18:07

Le Groupement des Hôtelleries et Restaurations de Corse (GHR-Corsica) tire la sonnette d’alarme à quelques semaines du début de la saison estivale. Dans un communiqué intitulé « Tourisme en crise ! », l’organisation évoque « un niveau de défaillances d’entreprises sans précédent » ainsi qu’une baisse continue du nombre d’établissements dans l’hôtellerie-restauration.



Tourisme : le GHR-Corsica alerte sur une « crise » sans précédent
Le syndicat professionnel, animé par César Filippi, estime que les TPE et PME du secteur, qu’il présente comme « les piliers de l’économie insulaire », font face à « une situation de tension extrême ». Derrière les chiffres, le GHR-Corsica évoque la disparition d’établissements, l’effacement de savoir-faire et l’affaiblissement du tissu économique corse.
Malgré ce contexte, les professionnels assurent rester mobilisés à l’approche de la saison touristique afin d’accueillir les visiteurs français et étrangers.
Face à cette situation, le GHR-Corsica appelle à « un sursaut collectif » et à une prise de conscience des acteurs économiques et publics. 
Pour ce faire, Catherine Quérard, présidente nationale du GHR viendra le lundi 18 mai à 10h30 à l’hôtel Dolce Vita à Ajaccio exposer la situation et conforter l'avis des professionnels du tourisme insulaire devant les médias.




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