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Porticcio : plus de 40 kg de déchets retirés du littoral lors de l’opération « Eco Dive x Clean Walk »


le Vendredi 15 Mai 2026 à 16:51

Récemment, une opération de nettoyage du littoral mêlant action terrestre et sous-marine a été organisée à Porticcio dans le cadre de l’événement « Eco Dive x Clean Walk ». Portée par Etân Philippe, étudiant en L3 STAPS Éducation Motricité et stagiaire BPJEPS plongée au CREPS PACA, l’initiative a réuni citoyens, étudiants et plongeurs autour d’un objectif commun : préserver l’environnement marin corse



Porticcio : plus de 40 kg de déchets retirés du littoral lors de l’opération « Eco Dive x Clean Walk »
Pendant près de trois heures, les bénévoles se sont mobilisés à la fois sur la plage et dans les fonds marins. Deux actions complémentaires ont été menées : une « Clean Walk » destinée au ramassage des microplastiques et déchets présents sur le sable, et une opération « Eco Dive » de plongée éco-responsable face au centre Maëva Plongée afin de retirer les déchets immergés.

L’événement s’est déroulé avec le soutien logistique du centre Maëva Plongée, qui a mis gratuitement à disposition le matériel nécessaire à l’intervention sous-marine. L’Association Étudiante STAPS Corti a également participé à la sensibilisation des étudiants de l’Université de Corse aux enjeux écologiques et à la pratique d’un sport responsable.

Au total, plus de vingt bénévoles ont participé à l’opération. En une matinée, plus de 40 kilos de déchets ont été retirés du milieu naturel. Les organisateurs mettent également en avant la dimension pédagogique de cette action, qui a permis aux étudiants de découvrir concrètement les enjeux liés à l’éco-plongée et à la protection du littoral.
Pour optimiser l’intervention, deux zones distinctes avaient été délimitées : un périmètre terrestre consacré au nettoyage de la plage et une zone marine ciblant les fonds situés face à Maëva Plongée.
Les organisateurs espèrent renouveler ce type d’opération afin de poursuivre la sensibilisation du public à la préservation des espaces naturels corses.
 

 

 






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