À la Citadelle d’Ajaccio, Alfons Alt sublime la Corse dans l’exposition Altotipi Corsi

À la Citadelle d’Ajaccio, Alfons Alt dévoile une exposition des trésors de la Corse capturés dans des images à mi-chemin entre photographie et peinture. Depuis la fin du mois d’avril, la Poudrière accueille en effet l’exposition Altotipi Corsi de ce photographe allemand. Une immersion sensible et singulière dans son univers.



Invité en résidence d’artiste à l’automne 2025 dans le cadre d’un partenariat entre la Ville d’Ajaccio et le Centre méditerranéen de la photographie, conventionné avec la Collectivité de Corse, l’artiste bavarois a réalisé une commande photographique inédite consacrée à notre île. Vingt-sept ans après un premier voyage en Balagne, où il avait découvert l’île Rolleiflex à la main, Alfons Alt est revenu en Corse avec un regard nourri par le temps, l’expérience et une fascination intacte pour cette terre. « C’est un territoire incroyable, extrêmement riche », confie-t-il. « Au départ, je suis venu photographier le bestiaire corse, et cela a été la porte d’entrée sur plein de choses, puisque vous avez aussi une végétation luxuriante que j’aime tant ». Animaux, plantes, montagnes plongeant dans la mer, villages, matières, lumières… L’artiste dit retrouver en Corse « tous les sujets » qui nourrissent son travail. « Chaque photo, c’est un peu une totalisation. Je me renseigne sur le sujet, et une fois que je fais la photo, j’aime bien que les choses fassent sens aussi », raconte-t-il.

