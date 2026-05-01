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La Corse placée en vigilance jaune orages


La rédaction le Vendredi 15 Mai 2026 à 15:06

Les services de Météo-France ont placé les deux départements de l’île en vigilance jaune pour risque d’orages à compter de ce vendredi minuit et jusqu’à samedi midi.



La Corse placée en vigilance jaune orages
Météo-France a placé les deux départements corses en vigilance jaune pour le paramètre orages à partir de ce vendredi minuit et jusqu’à samedi midi.
 
En Corse-du-Sud, la dégradation doit progressivement s’installer au fil de la soirée. Selon les prévisions, des averses sont attendues par moments sur le relief ainsi que sur le nord-ouest du département avant de gagner davantage de secteurs durant la nuit. « Le temps reste toutefois sec, sur le Sartenais ainsi que vers la partie orientale du département. Les plus forts cumuls de pluie peuvent avoisiner 15 millimètres sur le relief », précise Météo France.
 
En Haute-Corse, la nuit de vendredi à samedi s’annonce globalement plus calme avec un ciel souvent dégagé. Quelques passages nuageux accompagnés de faibles averses restent toutefois possibles dans le Cap Corse, la région bastiaise et sur le relief. 
 
Samedi, après une matinée encore assez grise, les éclaircies devraient progressivement s’élargir dans l’après-midi. Le ciel restera néanmoins bien nuageux sur le relief, l’Alta Rocca et le nord-ouest de la Corse-du-Sud, avec encore quelques averses possibles au cours de la journée, notamment sur le relief du centre de l’île. 
 
Toutefois, la préfecture de Corse-du-Sud appelle à la prudence sur les plages de la façade occidentale en raison d’un risque de fortes vagues.





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