A màghjina - Trà mare è neve, u veranu in San Fiurenzu
Dans le golfe de Saint-Florent, le printemps joue les équilibristes. Sur la grève chauffée par le soleil, quelques familles partagent un pique-nique face à une mer déjà d’été, tandis qu’au loin les montagnes gardent encore, comme un dernier secret de l’hiver, leurs cimes poudrées de neige.
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