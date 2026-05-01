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A màghjina - Trà mare è neve, u veranu in San Fiurenzu


le Vendredi 15 Mai 2026 à 07:20

Dans le golfe de Saint-Florent, le printemps joue les équilibristes. Sur la grève chauffée par le soleil, quelques familles partagent un pique-nique face à une mer déjà d’été, tandis qu’au loin les montagnes gardent encore, comme un dernier secret de l’hiver, leurs cimes poudrées de neige.
Si, comme Massimo , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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