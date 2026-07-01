Corte - 2 600 athlètes au départ du Restonica Trail et du Tavignanu Trail ce samedi matin

Les bars de la ville n’avaient pas totalement baissé leurs rideaux ce samedi matin que s’élançaient les 1135 trailers pour 69 km de course du Restonica Trail. A l’inverse de la veille pour le Giuru de Tumbone, la température était bien plus clémente puisque le mercure affichait un petit 15° et que le brouillard envahissait la ville.

À 3 h 30 la tête de course était composée de Eliott Robin-Saje suivi à quelques secondes par le favori, Benjamin Roubiol et de Clément Génot. Ce dernier prenait la tête au passage de l’Inzecche. Mais le champion du monde de trail long 2023, le Savoyard Benjamin Roubiol donnait un petit coup d’accélérateur dans la descente vers les Gruttelle avant d’entalmer la difficile montée vers Alzu. Il s’emparait de la première place reléguant Eliott Robin-Saje à 5 minutes tandis que Génot restait dans ses pas. La lutte entre les deux hommes était serrée…Chez les dames, les Françaises Sarah Vieulle, Marie Chasseray et Fanny Petit composait le podium dans le passage de l’Inzecche.





Il n’était pas encore 6 heures, que déjà le cours Paoli bouillonnait : les trailers sortaient de tous les côtés pour se diriger sur la ligne de départ. Cette fois encore c’est un départ en trois vagues qui était donné vu le nombre de participants. Ils et elles étaient 1 476 à se présenter pour le Tavignanu Trail et ses 33 km. Pour ne pas gêner les coureurs de l’Ultra Trail di Corsica qui arrivaient, le parcours a été modifié cette année. Après un départ depuis le haut du cours, les athlètes ont emprunté l’Avenue Jean Nicoli avant de monter la rue du Dr Gambini, puis de descendre l’avenue du président Pierucci avant de monter vers Baliri et le départ du sentier du Tavignanu. Malgré l’heure matinale, le public était nombreux à accompagner les coureurs qui devraient arriver également vers 9h30 !





La marche solidaire au profit de l'association "Œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France" s'élancera à 8h30.