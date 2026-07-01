Corte - Le Britannique Jake Collier s’impose sur le Giru di Tumbone

U Giru di Tumbone est l’épreuve la plus courte de ce Restonica Trail by UTMB avec ses 17 kms pour 650 mètres de dénivelés positifs. Ils et elles sont venus des quatre coins du monde pour disputer cette épreuve. De Corte et de toutes les régions de l’île, bien sûr, du Continent, mais également d’Angleterre, d’Espagne, de Belgique, d’Italie, du Chili, de Suisse, d’Argentine, de Norvège, du Portugal, de Pologne, d’Allemagne, des Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de Thaïlande, d’Afrique du Sud de République Tchèque, de Hongrie, d’Autriche, de Moldavie, de Croatie, d’Australie, de Malte, du Canada, de Slovaquie, de Singapour, de Roumanie, de Chine, d’Egypte, des Emirats Arabes Unis, d’Afrique Centrale, d’Ukraine, des USA et de Lituanie ! Toute et tous ont une compagne ou un époux inscrit sur l’une des autres courses de ce Restonica Trail by UTMB. « Nous ne voulions pas être de simples spectateurs, il était donc important de participer aussi à la fête », glissait un athlète venu d’Australie !





Tandis que l’orage menaçait et que la température était toujours de 30° sur le coup de 18 heures, le départ de cette belle épreuve se faisait en deux temps, de manière à ce qu’il n’y ait pas de bouchon au croisement avec l’avenue Jean Nicoli. Car en partant du haut cours, les athlètes ont rejoint l’Université de Corse avant de prendre la route du Fussatu en direction de Tralonca et de son stade à 800 mètres d’altitude.

C’est le Britannique Jake Collier qui pointait en tête devant Jean-Noël Duhau et Tiago Vieira avant d’entamer la descente vers la bergerie de Pecurellu en direction de l’entrée du cours Paoli via le quartier Saint-Joseph, la montée du Musée de la Corse avant de rejoindre le cours Paoli par la Sculiscia.





Chez les féminines, l’Italienne Elisa Sortini menait la course devant les Françaises Clarisse Gahéry et Emmanuelle Moracchini.

La foule se massait autour de la ligne d’arrivée pour acclamer Jake Collier qui bouclait l’épreuve en 1h15’15’’. Il était suivi de près par Tiago Vieira en 1h16’57’’ et par Jean-Noël Duhau en 1h17’06’’. Tous les trois se félicitaient de leur course et adressaient leurs remerciements aux organisateurs « pour ce beau parcours, à la fois court et technique ».





Rappelons que le Restonica Trail et ses 69 km se courra ce samedi matin avec un départ avancé à 2 heures en raison des orages violents qui devraient toucher le centre Corse dès 15 heures.

Le départ du Tavignanu Trail avec ses 33 km reste inchangé, soit à 6h30.

Dernière précision enfin, lors du Restonica Trail, le Challenge Chloé Aldrovandi récompensera le premier et la première insulaires.

Gilda Emmanuelli et Mario Grazi