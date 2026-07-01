CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Pierre-Louis Antoniotti, producteur d’immortelle  15/07/2026 Incendie d'Oletta maîtrisé, les pompiers mobilisés également sur deux départs de feu liés à la foudre à Albertacce 10/07/2026 Journée de la Police nationale à Bastia : un hommage rendu aux policiers blessés et morts en mission 10/07/2026 Ajaccio - Le festival La Kermesse est lancé 10/07/2026

Ajaccio - Le festival La Kermesse est lancé


La rédaction le Vendredi 10 Juillet 2026 à 19:02

Le festival La Kermesse a officiellement débuté ce vendredi soir sur le site du Casone, à Ajaccio. Pour la première fois, ce rendez-vous consacré aux artistes emblématiques des années 90 et 2000 fait escale en Corse et se poursuivra jusqu'à dimanche. Alors que les premiers concerts battent leur plein, découvrez notre entretien vidéo avec le producteur de l'événement, qui revient sur les raisons de l'arrivée du festival sur l'île, son concept et ses ambitions pour cette première édition corse.








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos