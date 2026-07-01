Ajaccio - Le festival La Kermesse est lancé
La rédaction le Vendredi 10 Juillet 2026 à 19:02
Le festival La Kermesse a officiellement débuté ce vendredi soir sur le site du Casone, à Ajaccio. Pour la première fois, ce rendez-vous consacré aux artistes emblématiques des années 90 et 2000 fait escale en Corse et se poursuivra jusqu'à dimanche. Alors que les premiers concerts battent leur plein, découvrez notre entretien vidéo avec le producteur de l'événement, qui revient sur les raisons de l'arrivée du festival sur l'île, son concept et ses ambitions pour cette première édition corse.