Journée de la Police nationale à Bastia : un hommage rendu aux policiers blessés et morts en mission

Une reconnaissance envers les policiers exprimée par le ministre de l’Intérieur
(Photos Gérard Baldocchi)
Depuis 2021, cette journée de la Police nationale est célébrée dans tous les services de police de France. À Bastia, la cérémonie organisée à l’hôtel de police, a permis de rendre hommage aux policiers blessés ou morts en mission.
La préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez- Boudier, a donné lecture du texte du ministre de l’Intérieur, qui a salué « les 153 000 hommes et femmes qui tous les jours de l’année se mettent au service de la République et de la sécurité de nos concitoyens », affirmant que « cette journée pour vous rendre hommage, c’est le moindre des témoignages que la nation vous doit. »
Le ministre a rappelé à travers son texte la perte d’agents : « Ce sont depuis le début de l’année 2026, déjà 5 policiers qui ont perdu la vie en mission ou en service », qui viennent « allonger la trop longue liste des 39 agents de la police nationale décédés depuis 2021 ». Il a également souligné qu’en moyenne « quelques 1100 » policiers sont blessés chaque mois dans l’exercice de leurs fonctions, pointant « une montée indéniable de l’hyper violence », en France.
Il est d’ailleurs revenu sur l’adoption à l’Assemblée nationale du texte « visant à instaurer une présomption d’usage légitime des armes pour les forces de sécurité intérieure », y voyant « une marque tangible du soutien que nous devons à nos policiers ». Le ministre a par ailleurs dénoncé les « accusations injustes » visant à opposer la population à sa police, rappelant que « nos policiers ne se trouvent pas en dehors de la société qu’ils protègent, ils en sont directement issus et ils en sont même le reflet ». Il a conclu son propos par un message de remerciement : « Laissez-moi vous redire ma constante gratitude et mon invariable soutien(…) »
Dépôt de gerbes
Des gerbes ont ensuite été déposées à la mémoire des policiers morts pour la France, par la représentante du maire de Bastia, la Directrice Interdépartementale de la Police nationale de la Haute-Corse et la préfète de la Haute-Corse.
La remise de décorations
La préfète de Haute-Corse et la Directrice Interdépartementale de la Police nationale de la Haute-Corse ont procédé à la remise de la médaille pour acte de courage et de dévouement, de la médaille de la sécurité intérieure et des médailles d’honneur de la police nationale. Huit policiers ont été décorés.
La médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze, a été remise à une brigadière-chef de police affectée à la brigade des affaires administratives et judiciaires, qui, hors service, avait porté secours à une victime de violences conjugales, contribuant à éviter un drame. La médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, a quant à elle récompensé un major de police de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse affecté au service de renseignement territorial pour son engagement lors des évènements liés à l’agression, puis au décès d’Yvan Colonna en mars 2022.
Plusieurs médailles d’honneur de la police nationale ont également été décernées. Échelon or pour un commandant de police, un major de police de la direction interdépartementale de la Haute-Corse affecté au service départemental de la police aux frontières et un brigadier chef de la délégation régionale des compagnies républicaines de sécurité de la Haute-Corse de Bastia; échelon argent pour un brigadier-chef affecté à la division de la criminalité territoriale, une brigadière-chef de police affectée au service départemental de la police aux frontières, ainsi qu’au gardien de la paix de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse, affecté à la brigade des affaires administratives et judiciaires.
La médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze, a été remise à une brigadière-chef de police affectée à la brigade des affaires administratives et judiciaires, qui, hors service, avait porté secours à une victime de violences conjugales, contribuant à éviter un drame. La médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, a quant à elle récompensé un major de police de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse affecté au service de renseignement territorial pour son engagement lors des évènements liés à l’agression, puis au décès d’Yvan Colonna en mars 2022.
Plusieurs médailles d’honneur de la police nationale ont également été décernées. Échelon or pour un commandant de police, un major de police de la direction interdépartementale de la Haute-Corse affecté au service départemental de la police aux frontières et un brigadier chef de la délégation régionale des compagnies républicaines de sécurité de la Haute-Corse de Bastia; échelon argent pour un brigadier-chef affecté à la division de la criminalité territoriale, une brigadière-chef de police affectée au service départemental de la police aux frontières, ainsi qu’au gardien de la paix de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse, affecté à la brigade des affaires administratives et judiciaires.
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