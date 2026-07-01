Journée de la Police nationale à Bastia : un hommage rendu aux policiers blessés et morts en mission

La préfète de Haute-Corse et la Directrice Interdépartementale de la Police nationale de la Haute-Corse ont procédé à la remise de la médaille pour acte de courage et de dévouement, de la médaille de la sécurité intérieure et des médailles d’honneur de la police nationale. Huit policiers ont été décorés.



La médaille pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze, a été remise à une brigadière-chef de police affectée à la brigade des affaires administratives et judiciaires, qui, hors service, avait porté secours à une victime de violences conjugales, contribuant à éviter un drame. La médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, a quant à elle récompensé un major de police de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse affecté au service de renseignement territorial pour son engagement lors des évènements liés à l’agression, puis au décès d’Yvan Colonna en mars 2022.



Plusieurs médailles d’honneur de la police nationale ont également été décernées. Échelon or pour un commandant de police, un major de police de la direction interdépartementale de la Haute-Corse affecté au service départemental de la police aux frontières et un brigadier chef de la délégation régionale des compagnies républicaines de sécurité de la Haute-Corse de Bastia; échelon argent pour un brigadier-chef affecté à la division de la criminalité territoriale, une brigadière-chef de police affectée au service départemental de la police aux frontières, ainsi qu’au gardien de la paix de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse, affecté à la brigade des affaires administratives et judiciaires.

