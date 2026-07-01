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Incendie d'Oletta maîtrisé, les pompiers mobilisés également sur deux départs de feu liés à la foudre à Albertacce


La rédaction le Vendredi 10 Juillet 2026 à 19:32

Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont été engagés ce vendredi sur plusieurs feux de végétation, dont un incendie à Oletta et deux départs de feu provoqués par la foudre sur la commune d'Albertacce. Deux sapeurs-pompiers ont été victimes de malaises



(Archives CNI)
(Archives CNI)
Le principal sinistre s'est déclaré vers 13 h 30 dans la plaine d'Oletta, au lieu-dit Piste Massari, dans une zone de petite végétation en pente ascendante. Rapidement pris en charge, le feu a été maîtrisé après avoir parcouru environ trois hectares.
D'importants moyens ont été mobilisés, avec un groupe d'intervention feux de forêt (FDF) du groupement Nord, une section d'intervention Verdi 21, un camion du centre de secours de Saint-Florent ainsi que les moyens de la Réserve communale de sécurité civile d'Oletta et de Poggio-d'Oletta. Le soutien aérien a été assuré par l'hélicoptère bombardier d'eau lourd Puma Delta, qui a effectué cinq largages.
Au total, huit engins de lutte, un véhicule de la réserve communale et une quarantaine d'intervenants ont été engagés sur cette opération. Des moyens restent sur place afin d'assurer la surveillance et prévenir toute reprise.

Deux sapeurs-pompiers victimes de malaises
Au cours de l'intervention, deux sapeurs-pompiers ont été victimes de malaises. L'un d'eux a été transporté au centre hospitalier de Bastia.
Parallèlement, les équipes du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse sont intervenues à Albertacce sur deux départs de feu consécutifs à des impacts de foudre.
Le premier a concerné un pin touché par la foudre, avec un incendie ayant détruit environ 50 m² de sous-bois. Deux engins terrestres et l'hélicoptère bombardier d'eau départemental Morane 2B, qui a réalisé trois largages, ont permis de fixer rapidement le feu. Un établissement de grande longueur était toujours en cours en fin d'après-midi afin d'assurer l'extinction complète.
Un second pin frappé par la foudre, situé dans un secteur inaccessible de la commune, faisait également l'objet d'un traitement par le Morane 2B au moment du dernier point de situation.

 






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