Départ de feu à Oletta : plusieurs hectares de maquis parcourus, d'importants moyens engagés

Selon les premières informations, le feu a déjà parcouru 3 à 4 hectares de gros maquis. Plusieurs dizaines d'hectares demeurent menacées en raison des conditions de propagation.
Les sapeurs-pompiers du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), appuyés par les militaires de la Sécurité civile, sont engagés sur le terrain. Leur action se concentre notamment sur la protection des points sensibles situés à proximité du départ de feu ainsi que sur le traitement des lisières afin de limiter l'extension de l'incendie.
Des moyens aériens de type Puma sont actuellement en transit pour renforcer le dispositif de lutte contre le feu.
Les sapeurs-pompiers du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), appuyés par les militaires de la Sécurité civile, sont engagés sur le terrain. Leur action se concentre notamment sur la protection des points sensibles situés à proximité du départ de feu ainsi que sur le traitement des lisières afin de limiter l'extension de l'incendie.
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