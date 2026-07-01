Ultra Trail di Corsica : Dunan-Pallaz, Airiau et Kern en tête

Un groupe se détachait hier soir du reste des coureurs. Groupe composé des Français Gautier Airiau, Aurélien Dunand-Pallaz et de l’américain Jesse Rich. Malheureusement ce dernier, victime de blessure, était contraint à l’abandon après seulement 13 kilomètres de course.

À 5 heures, ce vendredi matin, le trio de tête était composé de Gautier Airiau, Aurélien Dunand-Pallaz et de Louis Calais. Ils pointaient au contrôle de Ciattarinu à seulement deux minutes les uns des autres. Ce même trio menait toujours la course au passage de l’Inzecche avant de basculer dans la vallée de la Restonica, au 73 eme kilomètre.



La course est loin d’être finie et tout peut encore se passer sachant qu’entre le passage des lacs du Capitellu et du Melu, avant la longue montée vers le plateau d’Alzu et le retour sur Corte, il y a de nombreux pièges qui peuvent encore changer le classement de la course.



Mais il est certain que si le groupe de tête maintient le rythme, le record de 14h45’09’’ établi l’an passé par Louison Coiffet pourrait être égalé voire même battu !

Chez les féminines, la Finlandaise Johanna Antilaz, partie en tête et placée dans les dix premiers de la course hier soir après la rude montée vers la forêt de Padule, a abandonnée elle aussi ce vendredi matin à Ballone, soit au 47e kilomètres.

C’est à présent la Française Emilie Maroteaux suivie de ses compatriotes Natacha Piecq et Zélie Pignon qui sont en tête de l’épreuve. Elles ont passé le contrôle de Ciottulu di i Mori et filent vers l’Inzecche.

