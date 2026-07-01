Ajaccio - Le cabinet d’ostéopathie de Carina Simoni-Paoli s’agrandit

L’ostéopathie est souvent associée à la prévention, à l’équilibre du corps et au maintien d’une bonne mobilité. Elle peut accompagner le patient dans une démarche globale de bien-être, en aidant à préserver le bon fonctionnement du corps au quotidien.





Mais dans la réalité du cabinet, de nombreuses consultations concernent aussi des douleurs apparues brutalement : blocage du dos, douleurs cervicales, tensions musculaires, gêne articulaire ou inconfort fonctionnel récent. Dans ces situations, pouvoir consulter rapidement un ostéopathe à Ajaccio représente un véritable soulagement pour les patients.





C’est dans cette optique que le cabinet a souhaité faire évoluer son organisation. L’arrivée d’une collaboratrice, Francesca Bazzoni, permet aujourd’hui de proposer plus de disponibilités et une meilleure réactivité, tout en conservant une qualité de prise en charge attentive et personnalisée.





Le cabinet est dirigé par Carina Simoni-Paoli, ostéopathe diplômée et ancienne kinésithérapeute. Formée notamment en pédiatrie et dans l’accompagnement de la femme enceinte, elle développe une approche globale du patient, fondée sur l’écoute, l’observation et la recherche des causes possibles des douleurs.





Le travail en équipe permet également d’assurer une meilleure continuité des soins. En cas d’indisponibilité de l’une des praticiennes, les patients peuvent être orientés vers une autre ostéopathe du cabinet, dans un cadre cohérent et suivi. Cette organisation apporte plus de souplesse, aussi bien pour les patients que pour les professionnelles.





La patientèle est variée : adultes, sportifs, enfants, nourrissons, femmes enceintes ou personnes âgées. Les femmes enceintes peuvent notamment bénéficier d’un suivi en ostéopathie pendant la grossesse , adapté aux différentes étapes de la grossesse et aux changements corporels qu’elle entraîne.





Autre point important : l’ancrage local du cabinet. En complément des consultations assurées au centre-ville d’Ajaccio, une partie de l’activité est également proposée en périphérie, afin de faciliter l’accès aux soins pour les patients du bassin ajaccien.





Avec cette évolution, le cabinet confirme son orientation : proposer une ostéopathie accessible, réactive et adaptée aux besoins du quotidien, qu’il s’agisse d’un suivi préventif, d’un accompagnement spécifique ou d’une prise en charge rapide en cas de douleur récente.

