Viggianellu : La colère gronde face à des projets de centres de stockage et aux risques sur la santé publique

A Viggianellu, en ce début d’été, c’est, de nouveau, la colère et le ras-le-bol qui dominent ! Colère devant les menaces sanitaires et environnementales qui pèsent sur le territoire, liées à de nouveaux projets de centres de stockage de déchets et de batteries lithium sur des sites déjà saturés de pollution et à proximité des nappes phréatiques. Et ras-le-bol de n’être jamais entendus, ni par les autorités préfectorales, ni par les promoteurs de ces projets. « La commune et ses élus expriment leur vive inquiétude face à la multiplication de projets sensibles sur un territoire déjà fortement sollicité, entre installations de stockage de déchets et désormais projets de centres de stockage de batteries lithium. Ces projets s’ajoutent à un contexte déjà marqué par la présence d’infrastructures de traitement et de stockage de déchets, générant des interrogations légitimes sur la capacité du territoire à supporter une concentration croissante d’activités à risque », explique Jean Pereney, premier adjoint et vice-président de la ComCom du Sartenais-Valincu en charge des déchets. Dans le viseur communal : deux projets de centrales de stockage électrique par batteries stationnaires, de respectivement 5 MW et 10 MW, que la Société Corsica Energie envisage de construire au lieu-dit Jena di Pino, c’est-à-dire à proximité immédiate des sites d’enfouissement existants, dans un secteur donc déjà très pollué.



Un enjeu de santé publique

Ces projets de stockage photovoltaïques seront, de plus, implantés au-dessus des nappes phréatiques qui alimentent en eau potable les 4500 habitants des communes de Viggianellu, Propriano et Belvédère Campomoro. La zone concernée, qui s’étend sur 87 m², se situe, alerte Jean Pereney, « dans un bassin versant hydrologiquement sensible, en lien avec le fleuve Rizzanese et des ressources souterraines stratégiques. La protection de ces nappes phréatiques, essentielles à l’alimentation en eau potable, constitue un enjeu prioritaire de santé publique et de sécurité environnementale ». La commune de Viggianellu, qui dénonce une accumulation de risques et d’impacts sur un même territoire, demande donc que « les effets cumulés des différentes installations existantes et projetées fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse, transparente et globale, intégrant notamment les risques d’incidents industriels et leurs conséquences potentielles sur les milieux aquatiques ». Au-delà de la question de l’eau, la concentration de sites industriels soulève des interrogations au niveau du risque d’incendie et de sécurité lié aux installations de stockage d’énergie, aux impacts environnementaux cumulés des installations de déchets et des nouveaux projets, à la compatibilité de ces développements avec les objectifs agricoles, paysagers et économiques du territoire, et à la cohérence globale de l’aménagement du secteur. Face à ces divers risques potentiels, les élus de Viggianellu appellent à « une approche cohérente et intégrée de l’aménagement du territoire, prenant en compte l’ensemble des installations existantes et projetées, plutôt qu’une succession de décisions isolées ». Ils réclament que soit engagée une réévaluation globale des impacts cumulés sur la ressource en eau potable, les milieux naturels, la sécurité des populations, et l’équilibre économique local.



Pas d’opposition de principe

Cette démarche, affirme Jean Pereney, ne relève pas d’une opposition aux infrastructures de stockage énergétique : « Nous avons une position de responsabilité et non une opposition de principe. Nous ne sommes pas contre ce type de projets liés à la transition énergétique, qui peuvent être vertueux s’ils sont bien positionnés, mais à condition de les mettre dans des endroits sécurisés, où on limite les risques. Ce qui nous contrarie, ce sont les effets cumulés et la multiplication de projets sur un même lieu ». Avant d’insister « Il s’agit de garantir que les choix d’aménagement ne compromettent ni la santé publique, ni les équilibres environnementaux fondamentaux d’un territoire déjà fortement sollicité. Cela relève d’une exigence de cohérence, de sécurité et de protection des ressources vitales du territoire ». La commune pointe aussi une contradiction des services de l’État : « Alors qu’un service de l’État affirme n’identifier « aucun aléa connu » sur le site concerné, un avis de la DREAL souligne au contraire que le dossier ne traite pas de la compatibilité du projet avec les installations classées voisines et recommande explicitement un examen par les services compétents en matière de risques technologiques. Comment peut-on autoriser deux centres de stockage de batteries lithium entre deux centres d’enfouissement au-dessus d’un secteur stratégique pour la ressource en eau potable, sans évaluation globale des risques cumulés ?», interroge Jean Pereney.



Des risques technologiques

Dans son avis daté du 7 novembre 2025 concernant les deux permis de construire déposés par la Société Corsica Energie, le service Biodiversité Evaluation et Paysage de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse) indique effectivement qu’« A ce stade, aucun élément concernant la faune et la flore n’est présenté par le pétitionnaire ». Et s’il estime que « La parcelle envisagée étant déjà dans un état dégradé, elle semble être un emplacement de moindre impact pour l’implantation d’un tel projet », il recommande un inventaire complémentaire et alerte sur la non prise en compte des centres d’enfouissement qui se trouvent à proximité. « Le dossier transmis n’aborde pas la compatibilité de l’activité projetée avec les ICPE voisines, dont la déchèterie du SYVADEC ouverte au public, avec les servitudes d’utilité publique susceptibles de grever certaines parcelles environnantes. A cet égard, nous recommandons d’élargir la consultation sur le permis de construire au service risques naturels et technologiques de la DREAL », écrit la DREAL. Les ICPE sont des installations classées plus ou moins dangereuses pour la protection de l'environnement et sont soumises à de nombreuses réglementations de prévention. Est classée ICPE toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques accidentels (incendie, explosion…) ou chroniques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.