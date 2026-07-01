A màghjina - L'oriu di Filitosa trà petre è stelle
" L’oriu de Filitosa se dessine dans ce paysage étoilé. Cet abri sous roche, érodé par les siècles, a été autrefois aménagé par les hommes de Filitosa qui y trouvaient refuge. Le site est célèbre pour ses statues-menhirs, mais je voulais capturer ici la beauté de ce rocher ancien sous la Voie lactée, parmi la nuit et le silence" nous écrit Patrick Nicolaï.
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