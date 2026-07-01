CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Pierre-Louis Antoniotti, producteur d’immortelle  15/07/2026 Viggianellu : La colère gronde face à des projets de centres de stockage et aux risques sur la santé publique 10/07/2026 Face à une demande record, la CAPA et l'Office de l'Habitat accélèrent la remise sur le marché des logements vacants 10/07/2026 I Viuluncelli di Moita : des concerts pour « les curieux et les rêveurs » 10/07/2026

A màghjina - L'oriu di Filitosa trà petre è stelle


le Vendredi 10 Juillet 2026 à 07:20

" L’oriu de Filitosa se dessine dans ce paysage étoilé. Cet abri sous roche, érodé par les siècles, a été autrefois aménagé par les hommes de Filitosa qui y trouvaient refuge. Le site est célèbre pour ses statues-menhirs, mais je voulais capturer ici la beauté de ce rocher ancien sous la Voie lactée, parmi la nuit et le silence" nous écrit Patrick Nicolaï.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos