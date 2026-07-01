À Vescovato, un contrôle routier pour rappeler la “tolérance zéro” face aux comportements à risque

Alors que la saison estivale est désormais bien engagée et que le trafic s’intensifie sur les routes de Haute-Corse, une opération de contrôle routier a été menée ce jeudi après-midi au rond-point de la RT 11 à Vescovato, en présence de Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse. Quinze militaires étaient mobilisés afin de contrôler les principaux comportements à risque : excès de vitesse, conduite sous l’emprise de l'alcool ou encore usage du téléphone au volant. « La sécurité, ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas, et la tolérance sur la route, c'est zéro », a martelé la préfète alors que quatre personnes ont perdu la vie depuis le début de l’année sur les routes du département. « On a des estivants qui arrivent, il fait beau, il fait chaud, on a envie de rejoindre son lieu de vacances et la plage et de prendre la route pour découvrir les paysages. On le fait, mais en respectant les limitations de vitesse et en évitant tout ce qui va perturber notre conduite comme les SMS. »





Pour cette opération, quinze militaires de la compagnie de Bastia étaient déployés sur cet axe particulièrement fréquenté. Un opérateur, positionné plusieurs centaines de mètres en amont, était chargé des contrôles de vitesse, tandis que plusieurs équipes procédaient à l'interception des véhicules au niveau du rond-point. « L'objectif, c'est de pouvoir bien sûr renforcer notre présence sur les axes principaux, notamment la RT 11, la RT 10 et sur l'ensemble du département parce qu'il est essentiel de faire diminuer les comportements à risque et de limiter les accidents », indique Yazid Bouhlala, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Bastia. « Et au-delà des actions préventives, c'est également pouvoir sanctionner toutes les infractions génératrices d’accidents. » Au total, trois personnes ont été contrôlées en excès de vitesse entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limite autorisée de 110 km/h, une personne était en excès de vitesse entre 40 et 50 km/h au-dessus de la limite et son permis lui a été retiré. Les gendarmes ont aussi relevé une conduite sans permis, un non-port de gants, un défaut d’assurance et deux infractions liées au contrôle technique.

