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À Vescovato, un contrôle routier pour rappeler la “tolérance zéro” face aux comportements à risque


Léana Serve le Jeudi 9 Juillet 2026 à 17:10

Alors que le trafic sur les routes de Haute-Corse s'intensifie avec la saison estivale, une opération de contrôle routier a été menée ce jeudi à Vescovato en présence de la préfète du département. L'occasion d'appeler les usagers à la prudence tout en sanctionnant les comportements à risque, comme les excès de vitesse ou l’usage du téléphone au volant.



À Vescovato, un contrôle routier pour rappeler la “tolérance zéro” face aux comportements à risque

Alors que la saison estivale est désormais bien engagée et que le trafic s’intensifie sur les routes de Haute-Corse, une opération de contrôle routier a été menée ce jeudi après-midi au rond-point de la RT 11 à Vescovato, en présence de Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse. Quinze militaires étaient mobilisés afin de contrôler les principaux comportements à risque : excès de vitesse, conduite sous l’emprise de l'alcool ou encore usage du téléphone au volant. « La sécurité, ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas, et la tolérance sur la route, c'est zéro », a martelé la préfète alors que quatre personnes ont perdu la vie depuis le début de l’année sur les routes du département. « On a des estivants qui arrivent, il fait beau, il fait chaud, on a envie de rejoindre son lieu de vacances et la plage et de prendre la route pour découvrir les paysages. On le fait, mais en respectant les limitations de vitesse et en évitant tout ce qui va perturber notre conduite comme les SMS. »
 

Pour cette opération, quinze militaires de la compagnie de Bastia étaient déployés sur cet axe particulièrement fréquenté. Un opérateur, positionné plusieurs centaines de mètres en amont, était chargé des contrôles de vitesse, tandis que plusieurs équipes procédaient à l'interception des véhicules au niveau du rond-point. « L'objectif, c'est de pouvoir bien sûr renforcer notre présence sur les axes principaux, notamment la RT 11, la RT 10 et sur l'ensemble du département parce qu'il est essentiel de faire diminuer les comportements à risque et de limiter les accidents », indique Yazid Bouhlala, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Bastia. « Et au-delà des actions préventives, c'est également pouvoir sanctionner toutes les infractions génératrices d’accidents. » Au total, trois personnes ont été contrôlées en excès de vitesse entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limite autorisée de 110 km/h, une personne était en excès de vitesse entre 40 et 50 km/h au-dessus de la limite et son permis lui a été retiré. Les gendarmes ont aussi relevé une conduite sans permis, un non-port de gants, un défaut d’assurance et deux infractions liées au contrôle technique.


Un contrôle routier a été menée ce jeudi après-midi au rond-point de la RT 11 à Vescovato, en présence de Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse
Un contrôle routier a été menée ce jeudi après-midi au rond-point de la RT 11 à Vescovato, en présence de Véronique Deprez-Boudier, préfète de la Haute-Corse

La préfète l’assure : les opérations de contrôle se poursuivront tout au long de l'été sur les principaux axes routiers de Haute-Corse. « C'est tout le temps et durant tout l'été que vous allez voir se déployer des militaires de la gendarmerie, ou évidemment des policiers en zone police qui seront là pour effectuer les contrôles, parce que c'est aussi permettre la sécurité des personnes sur la route. Et la sécurité, elle est sur tous les axes. Aujourd'hui, on est positionné sur un axe sur lequel on a des personnes qui roulent extrêmement vite, qui peut paraître aisé parce que c'est une double voie, mais il peut être aussi sur toutes les routes un peu plus sinueuses qui nous conduisent dans la montagne. »
 

La préfète a également appelé à une vigilance particulière concernant les deux-roues, car depuis le début de l'année, l'accidentologie est en hausse de 26 % en Haute-Corse. « Il fait beau, les routes sont belles, c'est agréable, on a des personnes qui viennent du continent avec des motos, mais quand bien même elles ont un usage respectueux de la route, elles ne la connaissent pas  », souligne Véronique Deprez-Boudier. « Elles sont en confiance, elles accélèrent un peu, elles ont des comportements qui ne sont pas suffisamment adaptés, et on assiste malheureusement à 26 % d'accidentologie en plus sur les deux-roues. La route, c'est la liberté tant qu'on a un comportement adapté, et quand on ne l’a plus, la route est possiblement mortelle, et chaque mort est un mort de trop. »





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