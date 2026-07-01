Ajaccio - Autour de la place du Diamant, la circulation se fera désormais en sens unique



Cette nouvelle configuration modifiera plusieurs itinéraires. Les automobilistes arrivant par le cours Napoléon ne pourront notamment plus rejoindre directement l'avenue du Premier-Consul au niveau du carrefour du Diamant. Ils seront désormais dirigés vers l'avenue de Paris avant de poursuivre leur trajet autour de la place.



Pour accéder à la place Foch ou au front de mer, côté port Tino Rossi, les conducteurs venant du cours Napoléon sont invités à emprunter en amont d'autres itinéraires, notamment par les boulevards Sampiero et du Roi-Jérôme ou encore par les rues des Trois-Marie et Stephanopoli.



La municipalité explique que cette nouvelle organisation doit permettre de limiter les croisements de véhicules qui ralentissaient jusqu'à présent la circulation aux principaux carrefours du secteur et ainsi fluidifier les déplacements.



Le nouveau plan de circulation s'accompagne également d'une réorganisation des différents usages autour du Diamant. Une station de taxis est aménagée avenue de Paris, les aires de livraison sont redistribuées afin de mieux répondre aux besoins des commerces et plus de 70 places sont désormais réservées au stationnement des deux-roues.



Consciente que ces modifications vont bouleverser les habitudes des usagers, la Ville prévoit de déployer une signalisation spécifique et de mobiliser des équipes sur le terrain durant les premiers jours. Les conditions de circulation feront par ailleurs l'objet d'un suivi afin d'évaluer le fonctionnement du dispositif et d'apporter, si nécessaire, d'éventuels ajustements.