Ajaccio - Autour de la place du Diamant, la circulation se fera désormais en sens unique

C'est un changement d'importance pour les automobilistes ajacciens. À compter de ce samedi 11 juillet, un nouveau plan de circulation sera mis en service autour de la place du Diamant. Après plusieurs mois de travaux, quatre axes majeurs du secteur fonctionneront désormais à deux voies en sens unique, selon un schéma de circulation en boucle.
Sont concernés l'avenue de Paris, l'avenue du Docteur-Barthélémy-Ramaroni, le boulevard Pascal-Rossini et l'avenue Eugène-Macchini. Les véhicules circuleront ainsi autour de la place dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Selon la Ville d'Ajaccio, « cette nouvelle organisation s'inscrit dans la transformation d'ensemble du Diamant et prépare notamment la réouverture du parking souterrain, entièrement modernisé et agrandi, dans les prochains jours. Elle est destinée à favoriser une circulation plus fluide dans ce secteur majeur du centre-ville ».
Sont concernés l'avenue de Paris, l'avenue du Docteur-Barthélémy-Ramaroni, le boulevard Pascal-Rossini et l'avenue Eugène-Macchini. Les véhicules circuleront ainsi autour de la place dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Selon la Ville d'Ajaccio, « cette nouvelle organisation s'inscrit dans la transformation d'ensemble du Diamant et prépare notamment la réouverture du parking souterrain, entièrement modernisé et agrandi, dans les prochains jours. Elle est destinée à favoriser une circulation plus fluide dans ce secteur majeur du centre-ville ».
Cette nouvelle configuration modifiera plusieurs itinéraires. Les automobilistes arrivant par le cours Napoléon ne pourront notamment plus rejoindre directement l'avenue du Premier-Consul au niveau du carrefour du Diamant. Ils seront désormais dirigés vers l'avenue de Paris avant de poursuivre leur trajet autour de la place.
Pour accéder à la place Foch ou au front de mer, côté port Tino Rossi, les conducteurs venant du cours Napoléon sont invités à emprunter en amont d'autres itinéraires, notamment par les boulevards Sampiero et du Roi-Jérôme ou encore par les rues des Trois-Marie et Stephanopoli.
La municipalité explique que cette nouvelle organisation doit permettre de limiter les croisements de véhicules qui ralentissaient jusqu'à présent la circulation aux principaux carrefours du secteur et ainsi fluidifier les déplacements.
Le nouveau plan de circulation s'accompagne également d'une réorganisation des différents usages autour du Diamant. Une station de taxis est aménagée avenue de Paris, les aires de livraison sont redistribuées afin de mieux répondre aux besoins des commerces et plus de 70 places sont désormais réservées au stationnement des deux-roues.
Consciente que ces modifications vont bouleverser les habitudes des usagers, la Ville prévoit de déployer une signalisation spécifique et de mobiliser des équipes sur le terrain durant les premiers jours. Les conditions de circulation feront par ailleurs l'objet d'un suivi afin d'évaluer le fonctionnement du dispositif et d'apporter, si nécessaire, d'éventuels ajustements.
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