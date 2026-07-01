U tempu in Corsica
Il fait toujours beau et chaud - jusqu'à 36 degrés dans l'extrême sud - mais la région est la seule qui pour l'heure échappe à la vigilance canicule. En revanche c'est le jaune qui est mis en avant pour les orages qui risquent d'éclater dans le Centre.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Forte a Croce (Serge Vignali)