« Les Traversées » : Manhal Issa jette un pont entre les rives méditerranéennes à la Tour du Sel

Depuis le 22 juin et jusqu’au 25 août 2026, la Tour du Sel accueillera l’exposition Les Traversées de l’artiste franco-syrien Manhal Issa. Organisée par l’Office de Tourisme Calvi-Balagne en partenariat avec la Ville de Calvi, cette exposition investira les trois espaces emblématiques du monument. Le rez-de-chaussée, l’étage de la Caponnière et le Belvédère. Trente-deux œuvres, peintures, céramiques et sculptures métalliques, composeront un parcours artistique placé sous le signe du voyage, de la mémoire et du dialogue entre les cultures.

Le vernissage a eu lieu récemment en présence de l’artiste Manhal Issa, des élus de la ville, des représentants de l’Office de tourisme et de nombreux invités venus découvrir cet univers singulier façonné par un parcours de vie hors du commun.



Une renaissance par l’art

Né à Tartous, sur la côte méditerranéenne syrienne, le 24 novembre 1969, Manhal Issa peint depuis son plus jeune âge. Atteint dès l’enfance d’une grave déficience visuelle qui le conduit presque à la cécité, il retrouve la vue à la suite de deux greffes de cornée réalisées en Russie à l’âge de 18 et 19 ans.

Une expérience fondatrice qu’il considère comme une véritable renaissance. Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Damas en 1995, il poursuit son parcours artistique avant de s’installer en France en 2000. La sculpture, réalisée à partir d’objets de récupération, lui permet alors d’apprivoiser la matière et de retrouver progressivement le chemin de la peinture.



« La traversée n’est pas seulement un déplacement géographique »

L’artiste a expliqué la signification profonde du titre de l’exposition.

« Cette exposition se nomme Les Traversées. Ce mot résonne profondément en moi. Je suis né sur l’autre rive de la Méditerranée et, comme tant d’autres avant moi, j’ai traversé des espaces, des cultures, des langues, des paysages, mais aussi des expériences intérieures qui façonnent une vie».

Pour lui, la traversée dépasse largement le simple voyage. « La traversée n’est pas seulement un déplacement géographique. C’est un passage. Un mouvement permanent entre ce que nous sommes et ce que nous devenons».

Une réflexion qui irrigue l’ensemble de son œuvre, située selon ses propres mots « entre la mémoire et l’inconnu » et « entre l’enracinement et l’ouverture. Je ne cherche pas à représenter le monde tel qu’il est, mais à en révéler les vibrations, les tensions, les élans et les silences».



Une œuvre inspirée par la Corse

Parmi les créations présentées, plusieurs font directement écho à l’île.

L’une des pièces majeures, installée au sommet de la Tour du Sel, propose une interprétation artistique de la tête de Maure sous le titre L’Âme de l’île. « Depuis des siècles, ce visage accompagne l’histoire et l’identité de cette île. Nous connaissons tous son profil moins son visage de face. J’ai voulu lui donner une présence possible, non comme une vérité historique, mais comme une invitation à imaginer l’âme de la Corse, son mystère, sa force et sa dignité».

L’artiste voit également dans la Méditerranée un espace de rencontres davantage qu’une frontière. « La Méditerranée n’est pas seulement une mer qui sépare les rivages. Elle est aussi une mer qui relie. Une mer de rencontres, de mémoires et de passages. Une mer de traversées».



Une exposition qui fait vivre le patrimoine

Pour le maire de Calvi, Ange Santini, l’accueil de cette exposition dans un lieu chargé d’histoire prend tout son sens. « C’est un lieu magique, mais qui a besoin de vivre. Sans cela, ce ne sont que des pierres. Et même si les pierres ont une âme, il faut de temps en temps leur donner un cœur et leur donner une perspective».

Le premier magistrat a également salué la sensibilité de l’artiste et sa capacité à faire dialoguer les cultures méditerranéennes. « Vous êtes peintre, sculpteur, mais aussi un homme de cœur. À travers vos œuvres et vos mots, vous savez rassembler les peuples autour de ce que nous avons en commun, la Méditerranée».

Il a également souligné que certaines œuvres de la série Les Traversées avaient été spécialement réalisées pour Calvi. « Cette exposition, votre exposition, notre exposition, rencontrera tout le succès populaire qu’elle mérite. Ici, aujourd’hui comme demain, vous êtes chez vous».



Une invitation au dialogue entre les rives

Le président de l’Office de Tourisme Calvi-Balagne, Jean-Baptiste Ceccaldi, a remercié ceux qui ont permis cette rencontre artistique.« C’est une exposition magnifique et variée puisqu’il y a à la fois de la sculpture et de la peinture. C’est exceptionnel. Manhal est un artiste complet».



Avant d’ajouter avec émotion, « Vous êtes ici chez vous, en Méditerranée et en Corse».

Pour Anne-Marie Piazzoli, directrice de l’Office de Tourisme Calvi-Balagne, le choix de Manhal Issa s’est imposé naturellement. « Il est profondément méditerranéen. Son travail parle de liens, de transmission et de mouvement. Les traversées ont un véritable sens dans son œuvre, on part avec son identité et, au fil du voyage, on s’enrichit des autres et des différentes rives».

Elle rappelle également que la Tour du Sel accueille désormais un artiste unique sur une longue période, afin de permettre une véritable immersion dans son univers.



Informations pratiques

L’exposition Les Traversées est ouverte au public jusqu'au au 25 août 2026, à la Tour du Sel de Calvi.Du lundi au vendredi, e 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h.

L’entrée est libre et l’exposition est également proposée à la vente. Un catalogue présentant l’ensemble des œuvres et leurs prix est disponible sur place.