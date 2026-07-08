Base aérienne de Ventiseri-Solenzara : les premiers volontaires du nouveau Service national ont signé leur contrat

Julien Castelli le Mercredi 8 Juillet 2026 à 08:00

Ce mardi 7 juillet, la base aérienne de Ventiseri-Solenzara a signé ses quatre premiers engagés en Service national. Ces jeunes corses âgés de 20 à 22 ans vont découvrir d’octobre à juin les possibilités d’emploi au sein de la BA 126. Contrairement à l’ancien Service militaire, supprimé il y a 30 ans, ce nouveau Service national se fait sur la base du volontariat. Son instauration vise à répondre à l’augmentation des besoins en défense nationale, eu égard à l’intensification de la menace sur la scène internationale.