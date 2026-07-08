A màghjina - Trà A Parata è Mezzu Mare
La tour de la Parata ne regarde pas la mer : elle semble attendre Mezzu Mare. Entre les deux s'étire un paysage où le granit, la lumière et le silence racontent mieux que les mots l'âme de l'entrée du golfe d'Ajaccio
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