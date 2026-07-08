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A màghjina - Trà A Parata è Mezzu Mare


le Mercredi 8 Juillet 2026 à 07:25

La tour de la Parata ne regarde pas la mer : elle semble attendre Mezzu Mare. Entre les deux s'étire un paysage où le granit, la lumière et le silence racontent mieux que les mots l'âme de l'entrée du golfe d'Ajaccio
Si vous aussi, comme Marie-Chantal Morvany, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.  Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté







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