U tempu in Corsica
Il fait chaud sous un ciel éclatant mais la région n'est placée sous aucune vigilance. C'est encore dans l'extrême sud de l'île où la chaleur sera la plus forte avec un thermomètre qui va atteindre, localement, 37 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Annick Medori)