Service national volontaire : un lancement discret en Corse

C’est un nouveau dispositif conçu pour rapprocher les jeunes de l’armée. Face à la dégradation du contexte international et à la multiplication des menaces, le gouvernement a lancé un service national volontaire, dont la campagne de recrutement a débuté le 12 janvier dernier. Présenté la semaine dernière par la ministre des Armées et le chef d’état-major des armées, le service national volontaire vise à « donner à la jeunesse un rôle actif dans la défense du pays » tout en permettant aux forces armées de « disposer d’un renfort structuré, calibré pour répondre à leurs besoins opérationnels sur le territoire national, en métropole comme outre-mer ».





Le service national volontaire pour les 18-25 ans





Le service national volontaire s’adresse aux Français âgés de 18 à 25 ans, sur la base du volontariat. Le ministère des Armées précise qu’il « offre aux jeunes volontaires une immersion de dix mois dans l’environnement militaire ». « Dès leur arrivée, ils sont intégrés à une formation initiale d’un mois qui leur apporte les repères indispensables à la vie militaire : discipline, sécurité, cohésion et premiers savoir-faire opérationnels. Les volontaires sont ensuite engagés dans des missions qui viennent appuyer celles des militaires d’active, dans les domaines opérationnels, de soutien ou d’expertise. »





Un dispositif qui « exclut toute participation à des opérations extérieures ou à des déploiements en zone de conflit », ayant surtout pour but de « renforcer le lien entre la jeunesse et les armées, développer l’esprit de défense et offrir une expérience structurante et reconnue pour la suite du parcours étudiant ou professionnel des jeunes volontaires ». La campagne de recrutement est ouverte depuis le 12 janvier, et les jeunes intéressés peuvent d’ores et déjà candidater de plusieurs manières, et notamment auprès des Centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA).





Jusqu’à 50 000 volontaires en 2035





Si le premier service national volontaire doit débuter au mois de septembre avec une première cohorte d’environ 3 000 volontaires au niveau national, les CIRFA de Corse indiquent que l’engouement des jeunes reste pour l’instant limité, une semaine après le début de la campagne de recrutement. « Nous n’avons pas encore eu de jeunes qui sont venus pour des renseignements sur le service national volontaire », indique un représentant du CIRFA Terre de Bastia. « Nous les rencontrons sur les forums, dans les lycées ou même directement au CIRFA, mais les jeunes qui poussent la porte le font plutôt pour un engagement direct. Il est sûrement trop tôt pour recenser un vrai intérêt pour le dispositif. »





Un avis partagé au sein du CIRFA d’Ajaccio, qui compte quand même « quelques rendez-vous depuis une semaine ». « Nous avons eu entre cinq et dix rendez-vous pour les trois armées », détaille la représentante du centre. « C’est surtout de la prise d’information, et il faut maintenant voir si ça va se concrétiser ou non. » L’intérêt pour le service national pourrait toutefois évoluer avec le début, ce lundi, de la formulation des vœux sur Parcoursup. En effet, le service national volontaire peut être intégré comme année de césure, ce qui permet aux jeunes « de conserver leur vœu d’affectation ou de recandidater en valorisant l’expérience acquise ».



Après une première cohorte d’environ 3 000 volontaires attendue à l’échelle nationale à partir de la rentrée 2026, le gouvernement entend augmenter le nombre de jeunes au sein du dispositif, pour atteindre 10 000 jeunes en 2030, et jusqu’à 50 000 volontaires à l’horizon 2035. « La Revue nationale stratégique 2025 souligne la dégradation accélérée de l’environnement international et la nécessité de renforcer le pacte armées-nation. Face à ces évolutions, la France doit développer l’esprit de défense, consolider les forces morales de la Nation et renforcer sa résilience », précise le ministère des Armées.

