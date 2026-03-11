Municipales. À Ota-Porto, Dominique Maranelli veut « faire rayonner la commune en valorisant son identité »

Vous avez été conseiller municipal lors de la première mandature du maire sortant, Pierre-Paul de Pianelli. Depuis, vous n’avez plus manifesté d’ambition politique. Pourquoi avoir cette année décidé de vous lancer dans la course à la mairie ?

Je suis originaire d’Ota-Porto où je vis et ai travaillé. J’ai toujours manifesté de l’intérêt pour mon village et ses habitants. Aujourd’hui, je souhaite m’investir à nouveau, participer à la construction de l’avenir de la commune car malgré les projets structurants portés par la municipalité sortante, le quotidien a fortement ralenti le développement communal. Les difficultés liées aux crises environnementales et l’absence d’évolutions ou changements réels découragent les jeunes de s’installer au village. Avec mes colistiers, nous voulons mettre à la commune sur la voie du retour de l’équilibre, du progrès afin de lui permettre de rayonner. Nous travaillerons avec la population au développement économique en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels ainsi qu’avec les besoins et les attentes de chacun.



Vous promettez d’œuvrer à offrir un cadre de vie amélioré à vos futurs administrés. Quelles seront vos priorités ?

Nous voulons faire de la commune un endroit agréable à vivre. Aujourd’hui, le logement pose est problématique. Nous entendons réactualiser le PLU et parallèlement, réhabiliter les logements communaux existant en en créant de nouveaux. En termes de loisirs, nous portons un projet inédit et utile à l’ensemble de l’intercommunalité : la création d’un stand de tir d’envergure qui participerait à l’essor économique. Mais il s’agit aussi de reprendre en main la gestion quotidienne en réaménageant la place de la marine et celle du village de façon à les rendre conviviales. Il est impératif augmenter la capacité de stationnement en créant de nouveaux parkings notamment au niveau de l’entrée et sortie d’Ota, à l’ancienne école ou au niveau de l’hôtel Corsica. Enfin nous repenserons la sécurité globale en dotant l’accès au cimetière, particulièrement pentu, d’une rampe et en uniformisant l’éclairage solaire.



Vous portez une attention particulière à l’équilibre communal qui pour vous passe par le développement de l’offre de services. Quelles perspectives d’évolution envisagez-vous ?

Pour renforcer la visibilité et l’attractivité de la commune, lieu de vie ou destination touristique, il est essentiel d’offrir un ensemble de services accessibles et utiles à tous. Des infrastructures spécifiques seront créées. L’une des priorités est l’ouverture d’une maison médicale, réunissant généralistes, spécialistes, infirmiers et vétérinaire. L’avenir se prépare aussi par la formation professionnelle c’est pourquoi nous implanterons un centre de formation aux métiers agricoles et de la mer, idéal dans notre commune à double site. Un espace communal à disposition des associations comme des habitants sera installée dans la Maison Susini rénovée. Enfin, un espace France services, utile en milieu rural, verra le jour. Nous miserons bien sûr sur la transparence avec la création d’un pôle de communication communal.



Vous souhaitez préparer le futur de la commune par la relance économique. Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour dynamiser l’essor de la commune ?

Nos efforts concerneront essentiellement le port, fragilisé par les passages récurrents d’épisodes tempétueux et les conséquences des crues du Porto. Il est essentiel de sécuriser et moderniser les infrastructures maritimes. Nous portons un projet portuaire incluant la transformation de l’abri côtier actuel en véritable port. Le bras des pêcheurs se verra agrandi tout comme le nombre de places afin d’accompagner le développement des activités nautiques. Au village, nous encouragerons les initiatives culturelles et associatives afin de valoriser notre identité.



A quelques jours du 1er tour, quel message voulez-vous faire passer à vos concitoyens ?

Forts de notre engagement nous porterons des valeurs humaines et solidaires pour faire réussir notre commune, aujourd’hui à un tournant décisif. Elus, nous travaillerons dans l’intégrité, l’égalité pour tous et surtout dans l’intérêt général. Notre vision repose des engagements concrets, réfléchis et réalisables avec vous. Nous comptons sur la mobilisation de tous. Rendez-vous dimanche, chaque voix est importante !





