A màghjina - Bonghjornu di A Rinella
Au petit matin, la plage de A Rinella à Bastia s’éveille sous un ciel tourmenté où les nuages jouent avec la lumière. Entre mer calme et rochers encore humides de la nuit, l’horizon s’ouvre lentement, laissant filtrer les premières lueurs du jour. Un instant suspendu où la mer Tyrrhénienne semble retenir son souffle.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.