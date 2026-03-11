CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Élodie Balesi 11/03/2026 11 mars 2011 -11 mars 2026 : Des cadeaux  pour les 15 ans de Corse Net Infos 11/03/2026 Municipales - Paul Alfonsi présente sa liste « Biguglia Più Forte Inseme » 10/03/2026 Municipales 2026. Jean-Michel Lamberti veut « sauvegarder l’âme bastiaise » 10/03/2026

A màghjina - Bonghjornu di A Rinella


le Mercredi 11 Mars 2026 à 07:13

Au petit matin, la plage de A Rinella à Bastia s’éveille sous un ciel tourmenté où les nuages jouent avec la lumière. Entre mer calme et rochers encore humides de la nuit, l’horizon s’ouvre lentement, laissant filtrer les premières lueurs du jour. Un instant suspendu où la mer Tyrrhénienne semble retenir son souffle.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos