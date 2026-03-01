Municipales à Olmeta-di-Tuda : Pascal Brignole détaille les projets de la liste Olmeta Dumane

Parmi les priorités évoquées figure la sécurisation du col de San Stefanu. Pascal Brignole souligne les difficultés liées aux stationnements anarchiques et parfois dangereux.

La liste Olmeta Dumane propose ainsi la création d’un parking au droit du giratoire. D’autres aménagements sont également envisagés : la mise en place d’un abribus destiné aux scolaires et le marquage au sol de passages piétons afin de sécuriser les déplacements.

La réalisation de ce parking devrait se faire en coordination avec la Collectivité de Corse, les routes départementales 62 (Lancone) et 82 (Ortale) étant directement concernées.



L’économie au cœur du projet



Pour Pascal Brignole, la question économique est centrale. Il estime que de nombreux villages deviennent progressivement des cités-dortoirs.

Olmeta-di-Tuda, qui compte environ 650 habitants, serait selon lui passé en une vingtaine d’années « du village le plus dynamique du Nebbiu à une simple cité-dortoir ».

Le candidat rappelle pourtant les atouts géographiques de la commune : elle se situe à une vingtaine de minutes d’un aéroport, à une dizaine de minutes d’une station balnéaire et à une quinzaine de minutes d’un bassin de vie d’environ 80 000 personnes.

Malgré cette situation, la majorité des habitants travaille aujourd’hui dans les zones industrielles de Bastia ou de Folelli. Pour la liste Olmeta Dumane, l’objectif est donc de favoriser l’installation d’une activité économique sur la commune. « La jeunesse n’attend que cela », affirme Pascal Brignole, qui souhaite l’associer aux projets à venir.





Le col de San Stefanu constitue, selon lui, un point stratégique. Deux axes principaux permettent de rejoindre Saint-Florent et la Balagne : le col de Teghime et celui de San Stefanu.

Avec environ 7 500 véhicules par jour, ce dernier serait désormais aussi fréquenté, voire davantage, que le col de Teghime.



Dans ce secteur particulièrement passant, le projet porté par Olmeta Dumane prévoit plusieurs équipements : une crèche, une pharmacie, un centre médical pouvant accueillir médecine traditionnelle et médecine douce, une ferme-auberge, un espace dédié aux produits locaux ainsi qu’un parking de covoiturage.

Au cœur du village, Pascal Brignole rappelle également la présence d’un vaste parking et d’un stade, aujourd’hui exploités selon lui à seulement 20 % de leurs capacités.



Des projets à l’échelle du territoire



Le candidat estime par ailleurs que certains projets doivent être menés à l’échelle de la communauté de communes Nebbiu Conca d’Oru.

Il cite notamment la recherche de solutions durables pour la gestion des déchets, la mise en place d’une navette à l’échelle du territoire ou encore la relance d’un événement culturel inspiré du Settembrinu di Tavagna, mêlant théâtre et musique.

Selon Pascal Brignole, plusieurs maires de la région, invités à la réunion publique organisée le 22 novembre 2025, partagent cette vision.



« Un territoire qui doit travailler ensemble »

Pour le candidat, les relations entre les territoires voisins doivent être renforcées. Il considère que Saint-Florent constitue « une plus-value pour le balcon du Nebbiu », tout comme ce dernier représente un atout pour la station balnéaire.

Il plaide également pour une mise en valeur du défilé du Lancone, de la plaine et de la Route des Sens, estimant que ces éléments participent à l’identité et au potentiel de développement du territoire.