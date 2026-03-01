Municipales. À Coggia, Jean-Claude Ampart veut « mettre le social au cœur du développement économique et démographique de la commune »

Vous êtes le premier adjoint au maire François Coggia, qui ne sera pas candidat à sa succession. Quel bilan tirez-vous de cette mandature à ses côtés ?

En 2022, d’importantes difficultés administratives et financières ont impacté le développement de la commune. Pourtant, François Coggia rend une commune sur la voie du rétablissement total ! La reprise du développement est aujourd’hui possible grâce à la bonne coopération avec les services de l’État et une gestion rigoureuse du budget ! Les banques sont à nouveau prêtes à accompagner les projets de la commune, preuve d’un équilibre retrouvé. Si cette crise a limité nos possibilités d’action, par notre détermination et le travail accompli dans l’intérêt commun, de nouvelles perspectives s’offrent à la commune. A mes yeux, le bilan est satisfaisant et encourageant.



Dans ce contexte, vous inscrivez-vous dans la continuité de la municipalité sortante ou serez-vous porteur d’une autre vision ?

Je suis convaincu que l’avenir d’une commune comme Coggia doit être construit dans la continuité des orientations établies. Lorsque des projets structurés et financés, tels que les logements communaux au lotissement A Capella ou la réfection des routes, sont déjà engagés, il est essentiel d’assurer leur aboutissement plutôt que de les interrompre sans raison valable ! Comme mes colistiers, j’ai également des idées, des projets, des dossiers construits et une vision assumée. Aussi je poursuivrai en les enrichissant avec mon équipe, mais également la participation de tous les habitants qui seront régulièrement consultés et tenus informés des évolutions.



Le volet social est au cœur de votre projet de développement. Comment selon-vous peut-il soutenir l’évolution économique et démographique de la commune ?

Le développement économique est étroitement lié à la dynamique démographique. Que ce soit au village de Coggia ou sur le littoral, on y retrouve nos anciens, des familles, des enfants... Nous leur devons toute notre attention, car en milieu rural, chaque difficulté peut rapidement devenir un obstacle à une vie paisible. Nous avons donc élaboré un axe de développement social, concernant toutes les tranches d’âges de la petite enfance aux aînés avec la création de structures d’accueil de l’enfance et d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ce relais de proximité, accessible à tous, offrira écoute, accompagnement et prévention sociale. Ces structures, premiers pas vers une commune en mesure de répondre aux attentes de la population, accompagneront l’essor démographique et participeront à la sédentarisation des habitants du village tout en facilitant l’installation et le développement économique des jeunes. Cette idée sera concrétisée par la reprise du projet de création de logements communaux permettant à des familles de s’installer et, à terme d’accéder à la propriété.



En 2016, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été partiellement annulé. Pourtant, votre programme prévoit la création de plusieurs bâtiments structurants…

Aujourd’hui, le PLU est en cours de finalisation. Si l’un de nos objectifs est de sortir le littoral du blocage urbanistique, nous avons des projets sur l’ensemble de la commune afin de structurer sans dénaturer et développer sans opposer. Nous portons un projet initié par l’équipe municipale sortante : la création d’un centre culturel, administratif, éducatif et sportif à Penisolu. Cette structure reprendrait le CCAS et les infrastructures dédiées à l’enfance, mais aussi la mairie annexe, une bibliothèque, une salle informatique. Afin de satisfaire associations, sportifs et jeunes nous inclurons un complexe omnisports. Le village lui, verra la réalisation d’un city stade en lieu et place du terrain de tennis. Notre ambition compte également la création, attendue d’un cimetière à Sagone et d’un parking au port. L’idée est de générer des recettes utiles à la commune tout en reprenant la maîtrise du foncier.



Quelles mesures envisagez-vous à court terme pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des administrés ?

Nous travaillerons à consolider l’unité de la commune, entre village et littoral, ainsi qu’entre les différentes générations ! Des solutions concrètes seront mises en œuvre pour garantir la sécurité, notamment sur le littoral où la cohabitation entre piétons et automobilistes reste problématique en période touristique. Une attention particulière sera portée à la tranquillité sonore et visuelle des habitants. Plus globalement, nous nous engageons à renforcer le bien- être collectif dans tous les secteurs.



Enfin, à quelques jours du scrutin, quel message souhaitez-vous faire passer aux électeurs ?

Nous voulons simplement dire aux habitants de Coggia que nous portons une démarche de responsabilité et d’engagement. Notre équipe est constituée de femmes et d’hommes aux parcours différents, unis par la même volonté : travailler dans l’intérêt de la commune. Nous ne promettons pas de miracles, mais proposons des projets concrets et réfléchis, avec l’envie de poursuivre ce qui est utile tout en améliorant ce qui doit l’être. Notre ambition est simple : une commune apaisée, bien gérée et tournée vers l’avenir.