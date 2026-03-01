CorseNetInfos
A màghjina - Tramontu di Patrimoniu


le Mardi 10 Mars 2026 à 07:21

Sur la route du retour depuis Patrimonio, difficile de ne pas s’arrêter quelques instants. Entre les reliefs du Nebbiu et la mer qui se devine au loin, le soleil descend lentement derrière les montagnes. En quelques minutes, le ciel se teinte de rose et d’orangé, offrant ce moment suspendu que la Corse réserve parfois à ceux qui prennent le temps de regarder.
Si comme Marie Catheline vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







