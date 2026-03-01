A màghjina - Tramontu di Patrimoniu
Sur la route du retour depuis Patrimonio, difficile de ne pas s’arrêter quelques instants. Entre les reliefs du Nebbiu et la mer qui se devine au loin, le soleil descend lentement derrière les montagnes. En quelques minutes, le ciel se teinte de rose et d’orangé, offrant ce moment suspendu que la Corse réserve parfois à ceux qui prennent le temps de regarder.
