À Sarrola-Carcopino, le centre commercial l'Atrium a accueilli la fête du timbre

La rédaction le Lundi 9 Mars 2026 à 16:47

Organisée dans 75 villes en France, la Fête du timbre se tenait ce week-end au centre commercial l’Atrium, à Sarrola-Carcopino, à l’initiative des équipes de l’association Philapostel Corse et de La Poste.



(Photos : Paule Santoni)
Amateurs de philatélie ou simples curieux avaient rendez-vous ce week-end au centre commercial l’Atrium, à Sarrola-Carcopino, à l’occasion de la Fête du timbre. Organisé dans 75 villes en France, cet événement était proposé localement par l’association Philapostel Corse en partenariat avec La Poste de l'Atrium.
 

Pour l’occasion, un bureau de poste temporaire avait été installé au sein du centre commercial tout au long de la journée de samedi et dimanche matin. De quoi permettre aux collectionneurs, aux amateurs de philatélie ou aux visiteurs de passage de faire apposer sur leurs correspondances un cachet philatélique spécialement créé pour marquer l’édition 2026 de la manifestation, tandis que des souvenirs philatéliques étaient également proposés au public.
 

Des activités étaient par ailleurs organisées pour les plus jeunes, avec des ateliers d’écriture, de coloriage et de rédaction de cartes postales ou encore d’initiation au street art, avec GrafyPop.
 

Cette édition 2026 était en effet placée sous le signe de ce mouvement artistique apparu dans les années 1960 aux États-Unis, quand des jeunes des quartiers populaires ont commencé à inscrire leur surnom dans l’espace urbain à la bombe aérosol ou au marqueur, donnant naissance au tag puis au graffiti. Depuis, ce courant s’est imposé comme un mouvement artistique majeur et a vu émerger des figures reconnues comme Keith Haring, Jean-Michel Basquiat ou encore le mystérieux Banksy.
 

Afin de rendre hommage au street art, La Poste a décidé de collaborer avec l’artiste Alexandre Monteiro, connu sous le nom de Hopare, qui a réalisé un timbre édité pour cette édition 2026 de la manifestation et tiré à 350 000 exemplaires. 





