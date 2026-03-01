À Sarrola-Carcopino, le centre commercial l'Atrium a accueilli la fête du timbre

Pour l’occasion, un bureau de poste temporaire avait été installé au sein du centre commercial tout au long de la journée de samedi et dimanche matin. De quoi permettre aux collectionneurs, aux amateurs de philatélie ou aux visiteurs de passage de faire apposer sur leurs correspondances un cachet philatélique spécialement créé pour marquer l’édition 2026 de la manifestation, tandis que des souvenirs philatéliques étaient également proposés au public.

