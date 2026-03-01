CorseNetInfos
Les brèves

Grand loto du Rugby porto-vecchiais  05/03/2026

Grand loto du Rugby porto-vecchiais
 Le samedi 28 mars de 15 heures à 19 heures, la salle Max Giagheddu au complexe sportif du Pruneddu va accueillir le grand loto du rugby porto-vecchiais. 
 
Un loto très richement doté de 30.000 euros de lots dont les bénéfices iront au profit des jeunes pensionnaires de l'école de Rugby de Porto-Vecchio XV. 
 
Un moment de partage et de convivialité sur fond d'ovalie pour lequel, il convient dès à présent de réserver sa place en contactant les organisateurs au 06 25 44 10 70.

