Grand loto du Rugby porto-vecchiais

Le samedi 28 mars de 15 heures à 19 heures, la salle Max Giagheddu au complexe sportif du Pruneddu va accueillir le grand loto du rugby porto-vecchiais.



Un loto très richement doté de 30.000 euros de lots dont les bénéfices iront au profit des jeunes pensionnaires de l'école de Rugby de Porto-Vecchio XV.



Un moment de partage et de convivialité sur fond d'ovalie pour lequel, il convient dès à présent de réserver sa place en contactant les organisateurs au 06 25 44 10 70.