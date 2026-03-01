Municipales à Borgo : seul en lice, Jean Dominici a présenté sa liste et ses ambitions pour la commune

C’est devant plus de 400 personnes, dans la salle des fêtes de la commune de Borgo, que Jean Dominici a présenté sa liste et sa démarche : « Borgo dans la continuité ». Une élection municipale qui ne sera qu’une simple formalité pour celui qui est le président et l’homme fort de la Communauté de communes de Marana-Golo. Pourtant, cette élection municipale a une saveur particulière pour la quatrième ville de Corse (10 300 habitants).



Dimanche 15 mars, Anne-Marie Natali, monument de la politique insulaire, retirera son écharpe tricolore de maire après un long mandat débuté en 1983 : « Il est temps de passer le relais. Merci pour ces 43 années de fidélité. L’avenir s’écrit avec vous et non plus avec moi », a déclaré la « mairesse » de Borgo avant d’enjoindre à Jean Dominici et à son équipe de poursuivre ce qui a été construit.



L’occasion pour le candidat de présenter son programme et ses projets : un cœur de ville structuré avec un éco-parc, le réaménagement des voiries, des voies douces et des transports en commun, un parking au village, une nouvelle crèche, la rénovation du centre social ou encore la réalisation d’acquisitions foncières pour sécuriser le développement à venir de la commune et anticiper les besoins.



Pour Jean Dominici, son programme et son ambition pour Borgo sont simples : « répondre aux besoins d’une ville de près de 11 000 habitants », avec l’ambition de continuer à la développer en offrant tous les services possibles dans les domaines de la santé, de l’éducation, des loisirs ou encore de l’économie. « À Borgo, nous avons presque tout. Nous avons la qualité de vie d’une commune à taille humaine, mais nous ne voulons pas nous arrêter là : Borgo est une ville d’avenir. »



Le futur maire a également présenté son équipe, dont un grand nombre était déjà présent lors de l’ancienne mandature. Objectif : rester dans la continuité.



1 - Jean DOMINICI

2 - Angèle NERI

3 - Pierre NATALI

4 - Augustine GARIBALDI

5 - Ange LAMBERTI

6 - Marie-Anne SIMON

7 - Pierre Antoine PASQUALINI

8 - Alexandra SAMPIERI

9 - Joseph OLIVA

10 - Chantal AMBROSI

11 - Alain PASQUALINI

12 - Anne POLI

13 - Paul MILANI

14 - Marie CAMURATI

15 - Didier MILLIEX

16 - Sabine CHOIX

17 - Thomas MATTEI

18 - Alicia GARULLI

19 - Frédéric CASIMIRI

20 - Gilda SANTINI

21 - Joseph PASQUINI

22 - Marie-Rose RUTALI

23 - Eugène VINCIGUERRA

24 - Caroline LE BIGOT

25 - Jean-Camille MUSCATELLI

26 - Nathalie VAN TORNHOUT

27 - Jean-Michel EVANGELISTA

28 - Andréa PASQUALINI

29 - Maurice ROMEYER-DHERBEY

30 - Stéphanie GUIDONI

31 - Philippe TARDY

32 - Maria CHIAPPALONE

33 - Baptiste BEVERAGGI





