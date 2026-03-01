Municipales à Borgo : seul en lice, Jean Dominici a présenté sa liste et ses ambitions pour la commune
C’est devant plus de 400 personnes, dans la salle des fêtes de la commune de Borgo, que Jean Dominici a présenté sa liste et sa démarche : « Borgo dans la continuité ». Une élection municipale qui ne sera qu’une simple formalité pour celui qui est le président et l’homme fort de la Communauté de communes de Marana-Golo. Pourtant, cette élection municipale a une saveur particulière pour la quatrième ville de Corse (10 300 habitants).
Dimanche 15 mars, Anne-Marie Natali, monument de la politique insulaire, retirera son écharpe tricolore de maire après un long mandat débuté en 1983 : « Il est temps de passer le relais. Merci pour ces 43 années de fidélité. L’avenir s’écrit avec vous et non plus avec moi », a déclaré la « mairesse » de Borgo avant d’enjoindre à Jean Dominici et à son équipe de poursuivre ce qui a été construit.
L’occasion pour le candidat de présenter son programme et ses projets : un cœur de ville structuré avec un éco-parc, le réaménagement des voiries, des voies douces et des transports en commun, un parking au village, une nouvelle crèche, la rénovation du centre social ou encore la réalisation d’acquisitions foncières pour sécuriser le développement à venir de la commune et anticiper les besoins.
Pour Jean Dominici, son programme et son ambition pour Borgo sont simples : « répondre aux besoins d’une ville de près de 11 000 habitants », avec l’ambition de continuer à la développer en offrant tous les services possibles dans les domaines de la santé, de l’éducation, des loisirs ou encore de l’économie. « À Borgo, nous avons presque tout. Nous avons la qualité de vie d’une commune à taille humaine, mais nous ne voulons pas nous arrêter là : Borgo est une ville d’avenir. »
Le futur maire a également présenté son équipe, dont un grand nombre était déjà présent lors de l’ancienne mandature. Objectif : rester dans la continuité.
1 - Jean DOMINICI
2 - Angèle NERI
3 - Pierre NATALI
4 - Augustine GARIBALDI
5 - Ange LAMBERTI
6 - Marie-Anne SIMON
7 - Pierre Antoine PASQUALINI
8 - Alexandra SAMPIERI
9 - Joseph OLIVA
10 - Chantal AMBROSI
11 - Alain PASQUALINI
12 - Anne POLI
13 - Paul MILANI
14 - Marie CAMURATI
15 - Didier MILLIEX
16 - Sabine CHOIX
17 - Thomas MATTEI
18 - Alicia GARULLI
19 - Frédéric CASIMIRI
20 - Gilda SANTINI
21 - Joseph PASQUINI
22 - Marie-Rose RUTALI
23 - Eugène VINCIGUERRA
24 - Caroline LE BIGOT
25 - Jean-Camille MUSCATELLI
26 - Nathalie VAN TORNHOUT
27 - Jean-Michel EVANGELISTA
28 - Andréa PASQUALINI
29 - Maurice ROMEYER-DHERBEY
30 - Stéphanie GUIDONI
31 - Philippe TARDY
32 - Maria CHIAPPALONE
33 - Baptiste BEVERAGGI
Dimanche 15 mars, Anne-Marie Natali, monument de la politique insulaire, retirera son écharpe tricolore de maire après un long mandat débuté en 1983 : « Il est temps de passer le relais. Merci pour ces 43 années de fidélité. L’avenir s’écrit avec vous et non plus avec moi », a déclaré la « mairesse » de Borgo avant d’enjoindre à Jean Dominici et à son équipe de poursuivre ce qui a été construit.
L’occasion pour le candidat de présenter son programme et ses projets : un cœur de ville structuré avec un éco-parc, le réaménagement des voiries, des voies douces et des transports en commun, un parking au village, une nouvelle crèche, la rénovation du centre social ou encore la réalisation d’acquisitions foncières pour sécuriser le développement à venir de la commune et anticiper les besoins.
Pour Jean Dominici, son programme et son ambition pour Borgo sont simples : « répondre aux besoins d’une ville de près de 11 000 habitants », avec l’ambition de continuer à la développer en offrant tous les services possibles dans les domaines de la santé, de l’éducation, des loisirs ou encore de l’économie. « À Borgo, nous avons presque tout. Nous avons la qualité de vie d’une commune à taille humaine, mais nous ne voulons pas nous arrêter là : Borgo est une ville d’avenir. »
Le futur maire a également présenté son équipe, dont un grand nombre était déjà présent lors de l’ancienne mandature. Objectif : rester dans la continuité.
1 - Jean DOMINICI
2 - Angèle NERI
3 - Pierre NATALI
4 - Augustine GARIBALDI
5 - Ange LAMBERTI
6 - Marie-Anne SIMON
7 - Pierre Antoine PASQUALINI
8 - Alexandra SAMPIERI
9 - Joseph OLIVA
10 - Chantal AMBROSI
11 - Alain PASQUALINI
12 - Anne POLI
13 - Paul MILANI
14 - Marie CAMURATI
15 - Didier MILLIEX
16 - Sabine CHOIX
17 - Thomas MATTEI
18 - Alicia GARULLI
19 - Frédéric CASIMIRI
20 - Gilda SANTINI
21 - Joseph PASQUINI
22 - Marie-Rose RUTALI
23 - Eugène VINCIGUERRA
24 - Caroline LE BIGOT
25 - Jean-Camille MUSCATELLI
26 - Nathalie VAN TORNHOUT
27 - Jean-Michel EVANGELISTA
28 - Andréa PASQUALINI
29 - Maurice ROMEYER-DHERBEY
30 - Stéphanie GUIDONI
31 - Philippe TARDY
32 - Maria CHIAPPALONE
33 - Baptiste BEVERAGGI
-
50 ans d’engagement : les femmes sapeurs-pompiers à l’honneur en Corse-du-Sud
-
Procurations litigieuses : le contrôle judiciaire de Xavier Lacombe rétabli par la justice
-
Marcu Biancarelli et Joseph Antonetti réunis pour la soirée littéraire à Portivechu
-
Bastia : un salon pour guider les lycéens dans leurs choix après le bac
-
Corte : Faut-il s’inquiéter de la prolifération d’algues brunes dans nos cours d’eau ?