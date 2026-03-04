Corte : Faut-il s’inquiéter de la prolifération d’algues brunes dans nos cours d’eau ?

Effectivement, les Cortenaises et les Cortenais ont constaté depuis quelques jours que nos cours d’eau avaient perdu de leur limpidité en raison de la formation très importantes d’algues brunes. Et la question récurrente qui revient dans toutes les conversations est qu’il y a peut-être une forme de pollution.



Fort heureusement il n’en est rien et le phénomène est tout à fait naturel, comme le détaille Antoine Orsini, hydrobiologiste à l’Université de Corse. « En effet, il s’agit tout simplement d’une réaction normale de l’écosystème aquatique. Nous avons le même phénomène tous les ans, à pareille époque. Ces algues brunes apparaissent à la fin de l’hiver à la faveur de l’allongement des journées. Et il est vrai que depuis le mois de décembre nous avons gagné deux heures en plus de soleil et de luminosité. Ces algues, qui sont des végétaux photosynthétiques ont enregistré ces deux heures supplémentaires et ont donc commencé à proliférer. Comme tous les végétaux, ces algues ont besoin de nourriture, de nutriments. C’est là qu’intervient le lessivage des sols en raison des très fortes précipitations, et il ne faut trop s’en plaindre. Ce lessivage des sols a apporté de l’azote et du phosphore dans notre rivières dus à toutes ces matières organiques en décomposition, ces litières dans les forêts qui amènent ces nutriments dont vont se nourrir les algues brunes ».





Il y a un troisième phénomène qui entre en ligne de compte et c’est la neige. Une neige tombée en abondance cet hiver qui a déjà commencé à fondre avec la chaleur de ces derniers jours. « En effet, cette fonte de neige apporte également de l’azote dans nos cours d’eau. Pour résumer, ces algues photosynthétiques, ces plantes, ont besoin de lumière et de nutriments, mais également de froid. Comme la température de l’eau se situe actuellement autour de 6°, tous les ingrédients sont donc réunis pour que ces algues brunes puissent se développer normalement », poursuit Antoine Orsini, qui rajoute : « A ces algues brunes, on peut voir également la formation d’algues vertes en été. Celles-ci peuvent se développer avec une température élevée, c’est-à-dire supérieure à 15°, mais également avec une surfréquentation touristique ainsi qu’avec la présence d’animaux qui défèquent dans nos cours d’eau et créent donc une pollution organique ».





Et forcément avec les pluies conséquentes de cet hiver et avec la neige très abondante qui est tombée sur les sommets, les algues brunes sont bien plus importantes que les années précédentes, « en revanche dans deux mois, ces algues auront disparu. Il ne faut donc pas s’inquiéter puisqu’il s’agit d’un phénomène naturel. L’eau va redevenir limpide et les rochers seront à nouveau très clairs », a conclu Antoine Orsini. Il est évident que ce phénomène n’est pas spécifique à Corte, puisque ces algues se retrouvent dans l’ensemble des cours d’eau insulaires à plus ou moins grande importance !

En revanche, avec l’ouverture de la pêche qui approche, les pêcheurs devront se méfier et faire preuve d’une grande prudence pour ne pas glisser et faire une chute en rivière…

