Le Comité Corse de Canoë Kayak sur une bonne dynamique

A cette réunion importante, Sauveur Grisoni, le président du comité corse, avait aussi convié le président de la Fédération de pêche de Corse, Antoine Battestini. « Les pêcheurs partagent notre terrain de jeu, il est normal qu’on les éclaire de notre projet » souligne S. Grisoni. Le comité de canoë kayak corse qui revit de ses cendres depuis plusieurs mois rassemble une bonne quinzaine de clubs, associations ou entreprises liés à l’activité Kayak.





Ainsi ont pris part à cet AG des responsables venus des quatre coins de l’île : Ajaccio, Erbalonga, Balagne, Nebbiu, plaine orientale, extrême sud, Campomoro... « Nous avons mis en place un Plan de développement et d’aménagement du canoë Kayak en Corse » rappelle S. Grisoni. « Aujourd’hui nous avons un comité qui se porte bien, structuré, stable et on peut être globalement satisfaits car nous sommes en cohésion avec la fédération nationale et avons noué de bons rapports avec les institutionnels de l’île. Certes les commissions mises en place ne sont pas toutes opérationnelles, elles ont du mal à vivre mais on va dans le bon sens. On connait nos forces et nos fragilités. Aujourd’hui pour mettre ce plan en place on a besoin d’un épicentre avec du matériel humain pour le dynamiser, comme un CTR. On espère pouvoir mettre en place ce projet pour la rentrée scolaire de septembre».





Le Site Prumitei, épicentre des sports nature ?





Cet épicentre serait le site Prumitei à Francardo, géré par la Communauté de Communes Pasquale Paoli. « Nous sommes prêts à mettre nos locaux à disposition du comité et de l’aider à un montage de dossier financier pour l’ADEC par exemple, de l’accompagner dans ses démarches sur un projet de territoire. Il sera important de travailler avec des acteurs déjà existants et analyser les besoins spécifiques du comité» déclare Cathy Cognetti, vice-présidente de la « com com » Pasquale Paoli.





Le projet des « kayakistes » comporte plusieurs volets dont celui d’une forte sensibilisation des scolaires à la pratique leurs disciplines. « Ce projet, il faut bien le préciser, est un projet territorial qui pourra englober ici à Francardo d’autres sports nature comme le VTT ou la pêche. Ce site de Francardo est idéal car sur un axe routier important, et ferroviaire aussi» martèle Sauveur Grisoni. «Il sera dirigé vers les scolaires et le tout public bien sûr aussi. Le moteur du site peut être la fédération de pêche et la fédération de Kayak. Ça passe aussi par un plan de recensement et d’aménagement des sites. Au printemps, quand les kayakistes débarquent, ils n’ont ni points de départ, ni points d’arrivée. De même des horaires de fréquentation doivent être donnés afin de vivre en parfaite harmonie avec les pêcheurs. Cela demande beaucoup de travail et on souhaite qu’un CTR puisse coordonner tout cela. Un CTR qui pourrait être un employé de la CdC ».





Autre cheval de bataille du comité : la communication. « C’est un secteur important » souligne S.Grisoni. « Nous avons déjà une commission, chapeautée par Louis Azara, et devons créer un site internet, vitrine de notre comité, créer des évènements. Pourquoi pas faire revivre ce tour de Corse de kayak qui jadis a connu un beau succès ».

Antoine Battestini, le président de la Fédération de Corse pêche et protection du milieu aquatique acquiesce. « Ce site Prumitei est idéal. De par sa dimension, ses accès. On peut y drainer notre jeunesse, la sensibiliser à nos activités, à l’écologie, la biodiversité, au respect de l’environnement. On ne peut maitriser le climat, mais la protection de l’environnement, oui. Ce site de Francardo peut devenir un centre régional d’action de pêche et il se prête aussi au kayak, au vtt, à l’escalade. Il faut fédérer toutes ses activités en un pôle, un centre de vie ».





Un homme écoute, ravi : Pascal Bonnetain, le président de la Fédération Française de Canoë Kayak, venu tout exprès du continent. « La Corse est un territoire de sport nature. A la fédé nous avons aussi des projets et il n’est pas important de proposer un projet pharaonique mais un projet intelligent, aller dans le bon sens. Attirer plus de jeunes, plus de femmes, renforcer les structures, valoriser les disciplines que ce soit en eaux plates, vives ou salées. Parallèlement on doit être vigilant au dérèglement climatique avec les crues de plus en plus nombreuses. On doit défendre nos accès à la pratique car au fil des années on aura de moins en moins d’eau et de moins bonne qualité. Pour ce faire on doit travailler avec les collectivités, avoir de la visibilité. Face au changement climatique on doit avoir un coup d’avance. Aujourd’hui je constate que tout le monde est actif dans ce projet de développement en Corse et que les différents acteurs ont bien pris en compte qu'il y avait un problème de nature, d'eau, de réchauffement climatique et qu’il ne faut pas rester sur une mono-activité. L'intérêt c'est de lier les activités de pleine nature. Ici il y a beaucoup d'engouement et ce projet de site ici est important. Il faut un espace où les gens se retrouvent, discutent, partagent. La Corse est un véritable terrain de jeu pour tous les sports de nature. En ce moment à la fédé on prépare les Jeux Olympiques et c'est vrai que la Corse a un beau rôle à jouer. Pourquoi pas des athlètes de certains pays qui y viendraient s'entraîner pendant une période. Il y aurait un peu un label Terre de jeu, qu'on a lancé à Paris, qui pourrait se faire en Corse, et ça serait assez fabuleux ».

