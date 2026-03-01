Bastia : un salon pour guider les lycéens dans leurs choix après le bac

Au-delà de l’information, l’objectif est surtout de rassurer. « Parcoursup est souvent une source d'inquiétude pour les jeunes et pour leurs parents, et je pense que c'est notre rôle en tant qu'établissement public de les aider à s'orienter, donc c'est important qu'on propose ce type d'événement », précise Jean-Thomas Vallesi. « C'est un événement qui est complémentaire à d'autres événements qui ont lieu sur le territoire, notamment dans les lycées ou les salons organisés par la Collectivité de Corse. Mais là, on s'est dit qu'on devait aussi s'associer pour proposer quelque chose à Bastia et sa proche région. L’idée, c’est de montrer qu'il y a des établissements qui sont là depuis longtemps, qui proposent des formations de qualité, et de rassurer les lycéens et leurs parents. »





Pour certains visiteurs, l’événement est déjà l’occasion de clarifier leur orientation. « Je suis en première, mais je suis venu voir ce que je vais pouvoir faire après le bac », explique Kelyan. « J’ai envie de m’orienter dans un BTS commerce, mais je me renseigne aussi sur la possibilité de faire de l’alternance. » Laya, sa mère, est conseillère en insertion professionnelle. Arrivée sur le territoire il y a peu de temps, ce salon lui permet également d’en apprendre davantage sur les formations proposées. « Je ne connais pas les écoles par ici, et c’est toujours intéressant d’en savoir plus pour pouvoir orienter les gens ensuite. Et ma fille est en quatrième, mais on se renseigne déjà pour elle aussi. On fait d’une pierre trois coups. »



Alors « qu’un tiers de jeunes bacheliers poursuivent leurs études en Corse, un tiers poursuivent sur le continent et un autre tiers arrête leurs études », le salon était aussi l’occasion « de montrer les formations qui existent à Bastia et dans sa région ». « On vient à la rencontre des jeunes, et on leur montre aussi que l’apprentissage existe, ça correspond aussi à des besoins qui émanent du territoire, des entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre, mais qui ont aussi la volonté de s'impliquer dans les parcours de formation, et c’est important de montrer que cette possibilité existe. »

