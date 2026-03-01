CorseNetInfos
Marcu Biancarelli et Joseph Antonetti réunis pour la soirée littéraire à Portivechu


Gap le Mercredi 4 Mars 2026 à 17:50

La littérature était à l'affiche de la Taverne du Lutin Pinté ce mardi 3 mars, à la sortie Sud de Portivechju avec la double présentation, en présence d'une belle assistance, des ouvrages de Marcu Biancarelli "Prighjuneri è altri nuvelli" dans une nouvelle mouture et de Joseph Antonetti "Salvaticume" tous deux parus chez Òmara.



Avec François Cucchi dans le rôle du modérateur, les deux auteurs ont évoqué leur livre  Pour Joseph Antonetti, après Corsican Way of Life, son Salvaticume est un recueil de très courtes nouvelles bilingues où l'homme est dépeint dans sa dimension parfois la plus sombre. Pourtant dans ce livre d'une grande rudesse demeure toujours présente la résilience.


Que ce soit dans les limites insulaires ou bien en Irlande voire aux Etats-Unis, les personnages de Joseph Antonetti, qui doivent aller au bout d'eux-mêmes, vivent une grande violence qu'elle soit physique ou intellectuelle. Des histoires d'hommes et de femmes confrontés à une réalité quotidienne glauque sur fond de misère humaine. Un livre sans fioriture ni concession qui dépeint une société sans fard. 
Au terme de ces présentations s'est déroulée une séance de dédicaces.




