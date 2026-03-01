Marcu Biancarelli et Joseph Antonetti réunis pour la soirée littéraire à Portivechu

Avec François Cucchi dans le rôle du modérateur, les deux auteurs ont évoqué leur livre Pour Joseph Antonetti, après Corsican Way of Life, son Salvaticume est un recueil de très courtes nouvelles bilingues où l'homme est dépeint dans sa dimension parfois la plus sombre. Pourtant dans ce livre d'une grande rudesse demeure toujours présente la résilience.





Que ce soit dans les limites insulaires ou bien en Irlande voire aux Etats-Unis, les personnages de Joseph Antonetti, qui doivent aller au bout d'eux-mêmes, vivent une grande violence qu'elle soit physique ou intellectuelle. Des histoires d'hommes et de femmes confrontés à une réalité quotidienne glauque sur fond de misère humaine. Un livre sans fioriture ni concession qui dépeint une société sans fard.

Au terme de ces présentations s'est déroulée une séance de dédicaces.