Les brèves

Bastia : Rencontre avec l’écrivain René de Ceccatty  02/03/2026

Avec le concours de la Cullettività di Corsica, la Ville de Bastia et l'@UMR LISA - Università di Corsica Pasquale Paoli, l’association bastiaise Musanostra organise une rencontre avec l'écrivain René de Ceccatty, romancier et biographe reconnu de Pasolini, Moravia ou Elsa Morante. Il présentera son nouvel ouvrage, Les Trois Vies d'Hector Bianciotti, (Éditions Séguier) qui a reçu le Prix Transfuge de la biographie 2026. Académicien et écrivain, critique littéraire au Nouvel Observateur, Hector Bianciotti fut l'un des grands noms de la littérature française contemporaine. L'écrivain étant proche de l'académicien et du critique littéraire bastiais Angelo Rinaldi, lui-même académicien,  la rencontre sera l'occasion d'évoquer ces grandes figures.
Jeudi 5 mars à 18h30 - Salle des mariages de la Ville de Bastia.
Réservation conseiller Ici ou par tel: 06 10 93 15 11

