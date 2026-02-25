Conflit à l'Hôpital d'Ajaccio : le personnel de l'Hôpital d'Aiacciu syndiqué et non syndiqué répond à la CFDT

Suite à notre article diffusé mercredi soir sur le conflit en cours au sein de l'établissement,
le personnel syndiqué et non syndiqué de l'hôpital d'Aiacciu, nous a fait parvenir un droit de réponse à la CFDT : « À la lecture du communiqué de la CFDT Santé de l'Hôpital de la Miséricorde d’Aiacciu,nous disons clairement : basta les mensonges et le mépris envers les soignants et envers nos malades.
La réalité du terrain est connue de tous. Les urgences sont en souffrance, les services sont à bout, les agents tiennent uniquement par conscience professionnelle. Tenter de masquer cette situation est une insulte à ceux qui travaillent jour et nuit pour que la population Corse puisse encore se soigner dignement sur sa terre.
Vous avez voulu récupérer le conflit des brancardiers pour vous en attribuer le mérite, avant de leur planter un couteau dans le dos dès le lendemain avec un courrier assassin. Ces pratiques ne sont pas celles d'un syndicat de lutte mais d'une organisation d'affairisme PRO DIRECTION, coupée de la base et au service d'une direction que vous accompagnez.
Le STC est aujourd'hui le seul syndicat droit, honnête et totalement indépendant. Le seul qui défend sans compromission les travailleurs Corses, les droits et l'avenir de notre hôpital.
La santé en Corse n'est pas un outil de communication. C'est un enjeu vital, un choix de société et un combat pour la dignité de notre peuple.
Nous ne nous tairons pas.
Nous ne laisserons personne confisquer les luttes.
Nous continuerons à nous battre pour des moyens humains, pour le respect des soignants et pour un véritable service public de santé au service des Corses
».
Les deux parties s’étant largement exprimé dans nos colonnes, CNI ne publiera d’échanges entre les deux syndicats.